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奧運拳擊／林郁婷奪金 AIT：向世界展示頂尖才華韌性

中央社／ 台北11日電

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌。美國在台協會（AIT）第一時間在臉書發文祝賀指出，林郁婷向世界展示頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來榮譽，「我們以她奮鬥的精神與卓越的成就為榮！」

被捲入性別爭議的林郁婷今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級決賽，以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔（JuliaSzeremeta），賽後她親吻擂臺，替台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，也是本屆第2金。

AIT在臉書官方粉絲頁發文表示，恭喜林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級獲得金牌，「我們以她奮鬥的精神與卓越的成就為榮！郁婷的堅毅和正向態度激勵了我們所有人」。

AIT指出，林郁婷向世界展示了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，「是我們所有人的驕傲！2024年巴黎奧運即將落幕，我們為所有傑出的奧運選手喝采慶祝！」

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