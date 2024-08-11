奧運拳擊／賴總統：謝謝林郁婷讓世界看見自信堅韌台灣精神

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌。總統賴清德第一時間在臉書發文說，林郁婷向世界證明自己的實力，成功打下金牌，「謝謝妳讓世界看見自信堅韌的台灣精神，為台灣帶來榮耀！」

副總統蕭美琴第一時間也在臉書發文表示，「狂賀林郁婷，台灣的女兒，謝謝妳用實力讓台灣人驕傲！」

被捲入性別爭議的林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔（JuliaSzeremeta），賽後她親吻擂臺。她替台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，也是本屆第2金。

賴總統表示，「恭喜林郁婷！奪下台灣第1面奧運拳擊金牌！」今天凌晨，許多人都熬夜關注林郁婷賽事，對於巴黎奧運代表團再傳好消息，相信所有民眾都跟他一樣，非常振奮，也為林郁婷感到驕傲。

總統說，這次巴黎奧運，林郁婷從出賽前就受到已被國際奧會撤銷承認的國際拳總一連串惡意攻擊，相較其他選手承擔更多的壓力。

總統指出，面對惡意不實的造謠，台灣人無論是政府或民間，不分朝野黨派、都團結一致，拒絕讓林郁婷成為虛假訊息攻擊的對象。而國際奧會與巴黎奧運的拳擊小組也紛紛發聲明力挺，政府各單位與首長也都在第一時間聲援、更研擬相關作為。

總統說，「郁婷，妳真是了不起！」擂台外的紛擾，不影響妳堅實的表現，妳展現出比其他同量級選手更強的拚勁，也獲得曾和妳對戰的各國選手相挺，一路奮戰，向世界證明妳的實力，成功打下金牌。

總統最後表示，「恭喜郁婷，辛苦了！謝謝妳讓世界看見自信堅韌的台灣精神，為台灣帶來榮耀！」