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新聞眼／藍白若被裂解 國會失制衡力量

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民眾黨主席柯文哲深陷司法案件，民眾黨元氣大傷，對政壇更大的影響恐怕是國會「藍白合」基礎鬆動。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲深陷司法案件，民眾黨元氣大傷，對政壇更大的影響恐怕是國會「藍白合」基礎鬆動。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲深陷司法案件，民眾黨元氣大傷，對政壇更大的影響恐怕是國會「藍白合」基礎鬆動。立法院第二會期將開議，民眾黨若少了一錘定音力量，主導黨內延續在野合作路線，好不容易才建立起的國會三黨不過半將功虧一簣；少了國會實質制衡力量，屆時坐收漁翁之利的，將是執政的民進黨。

回顧賴清德就職滿百日，最讓執政黨備感壓力的，莫過於執政團隊與立法院的對抗，立法院「藍白合」讓賴政府感到掣肘。尤其當國會改革法案利箭射出，賴總統再強勢，也只能呼喚「青鳥」，並聯手大法官等機關對抗國會多數。

就在立法院朝野第二回合對抗開打前夕，民眾黨卻因政治獻金與選舉補助款爭議接連自爆，如今情勢更上升到柯文哲的京華城司法案，若柯文哲與民眾黨無法脫困，未來的行政與立法關係可能逆轉生變。

當前三黨不過半的國會生態，缺少跨黨合作，誰都沒絕對的主導權。第一會期「藍白合」固然在國會改革法案合作，給了執政黨一記下馬威，但內部矛盾狀況也隱隱浮現，包括國民黨第一次版本的選罷法修法，要求罷免票數需高於原當選得票數，民眾黨即公開表示不支持提高罷免門檻；國民黨立委提黨產條例修法時，民眾黨也不完全支持，僅以不投票取代反對票。

如今民眾黨風暴越滾越大，成了綠營裂解藍白合的催化劑，更是送給賴清德的百日執政大禮，未來綠白能否合作已是次要命題，只要藍白在國會合不起來，賴政府在立法院的威脅，基本上就解除一大半。

賴清德上任至今，對抗取代對話路線十分明確，幾波人事提名一片「賴友友」，更在總統府成立三大委員會大權一把抓，在野黨國會聯合陣線已成制衡執政黨少數的方式。藍白兩黨都應有自覺，柯文哲案固然要有是非態度展現，但國會藍白關係不該因此動搖，否則未來在野黨要如何有效監督制衡賴政府，挑戰只會更嚴峻。

民眾黨 立法院 藍白合

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