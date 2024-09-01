避免綠一黨獨大…白委攻強力問政 藍委喊合作監督

民眾黨主席柯文哲因京華城案元氣大傷，眼見立院九月就要開議，在野合作是否受到波及，備受關注。國民黨立委擔憂民眾黨受中傷，藍白合作恐遭裂解，呼籲民眾黨立委扛住壓力，不要向綠營低頭。

民眾黨人士表示，民眾黨現在最重要就是要穩住陣腳，民眾黨立法院黨團表現很重要，新會期優先聚焦民眾最迫切的國安民生議題，跳脫政黨藩籬。民眾黨前秘書長謝立功表示，黨內人士對柯文哲情況很擔心，民眾黨八席立委要扮關鍵角色，強力監督問政，才能重新凝聚支持者，讓民眾黨早日走出困境。

中廣前董事長趙少康直言「藍白還是要合，不合，國民黨不過半，民眾黨八名立委也成不了什麼事。」

國民黨立委私下表示，很擔心民進黨透過司法裂解在野勢力的合作，進而削弱監督力道，不確定民眾黨是否向綠營低頭求饒，但希望白營要站穩腳步，持續跟國民黨合作，這樣才能發揮強而有力的監督力道。

中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪直言，如果民眾黨還想存活，扮演強力監督執政黨的在野黨，會比靠向執政黨更有利。

國民黨立委黃健豪說，民眾黨內部的事情與立院的合作沒有直接厲害關係，立院運作由黨團跟黨團的形式合作。面對賴清德政府的強硬，國民黨必須加上民眾黨才能發揮有效的監督力量，不然就會直接被執政黨各個擊破，變回民進黨一黨獨大的狀況。