綠喚「回頭草」…白小草流失 藍保留在野合作空間

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，重創民眾黨形象，過去支撐起民眾黨的「小草」也正在流失中。綠營鎖定兩條線路加強攻擊，分別是京華城案與申報疑雲，希望白營「小草」變綠營「回頭草」；藍營則採取彈性策略，保持在野合作空間。

但柯文哲被約談後，有小草在通訊軟體號召支持者，昨晚身穿黑衣或白衣，包圍台北地檢署，聲援柯文哲，只是截至晚間八時許，地檢署外頭僅有零散十多人逗留徘徊，轄區警方觀察，有支持柯文哲的民眾，但也有反對柯文哲的人士，跑到北檢外看熱鬧。

柯媽何瑞英昨強調，「我的囡仔（孩子）絕對無做歹代誌」，柯文哲是她教育長大的孩子，柯文哲的人格可以保證，檢察官可去問老師，高中、大學都是規規矩矩，「我的囡仔是絕對清白。」

民進黨人士表示，民進黨鎖定兩條線路加強攻擊，分別是京華城案與申報疑雲，希望白營「小草」變綠營「回頭草」，而從反國會擴權「青鳥行動」後，已觀察到白營年輕票鬆動、回流，現在將打鐵趁熱，持續爭取年輕選民認同。

藍營人士表示，民眾黨背後的支持者看到柯文哲捲入這些爭議中，心情一定是很沉重，落井下石只會讓這群討厭藍綠的「小草」更加討厭藍綠，與其透過批評、謾罵爭取「小草」的心，不如好好監督民進黨，通過更多福國利民的法案，提高國民黨的品牌價值，才是長遠之道。