新聞眼／一人政黨走不遠 影響柯文哲未來

民眾黨主席柯文哲政治獻金、選舉補助款爭議連環爆後，檢廉昨兵分多路搜索柯文哲住家與民眾黨部，柯文哲現身稱自己「坦蕩蕩」隨後遭檢調帶回偵訊，民眾黨組臨時應變小組全力挺柯文哲，也屏息以待偵查結果。京華城案究竟有無證據證明柯文哲有罪？不只攸關柯文哲政治未來，更牽動第三勢力命運。

柯文哲二○一四以政治素人之姿崛起，主打推倒藍綠高牆，成功選上首都市長，並於二○一八年連任，寫下政壇傳奇。柯文哲乘風而起，二○二四年踏上總統大選之路，再度掀起小草風潮，雖然最後落居第三，但拿下近三六九萬張選票，也已大大改寫藍綠版圖。

柯文哲領軍民眾黨五年來曾不斷喊窮，不過在得到豐沛糧草後，帳目爭議一波波。民眾黨先是自承向監察院申報金額出現二千萬元短差，接著又被踢爆競選總部約四千萬元流入木可公關，還自創「肖像費」模式給柯文哲四五○萬元。小草小額捐款被五鬼搬運成「黨產」，讓不少企盼新政治的小草期待落空。

柯文哲前天親上火線深深一鞠躬，向小草們致歉並喊話，「你們省吃儉用捐出來的每一塊錢，我都非常珍惜」。柯文哲才說完，檢廉隔天火速出手，兵分多路搜索柯住家與中央黨部。

回想起柯文哲二○一四年上任台北市長時意氣風發，轟轟烈烈揚言調查「前朝」五大案，結果完全查無下文；如今反而自己烏雲罩頂，被查出有京華城等五大案，也成為歷屆唯一被檢調搜索的台北市長。

柯文哲被檢調搜索，讓柯文哲政治前途出現前所未有轉折，借鏡歷史上小黨發展，民眾黨若想走得長遠，仍不能陷入「一人政黨」困境，必須建立體制、培養政治明星，否則遇到重大危機，政黨只能漸漸泡沫化，讓好不容易被凝聚的第三勢力散去，也非全民所樂見。