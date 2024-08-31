觀察站／白若滅黨 藍脣亡齒寒

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲，昨搜索第三大政黨主席住家、辦公室及民眾黨中央黨部，震撼政壇，從政治獻金爭議、選舉補助款買房等金流疑雲，綠營擠牙膏每日一爆料，重創柯文哲清廉形象，八月風暴席捲民眾黨，司法昨大動作搜索約談，雙颱共伴形成藤原效應，讓柯文哲和民眾黨這個第三大黨風雨飄搖，陷入前所未有的危機，在野監督力量被削弱，影響重大。

賴清德執政三個月，政壇風雨變色，檢調廉銜總統之命肅貪，司法大軍出動，藍綠白政治人物人人自危，小英愛將鄭文燦被羈押四十七天最近才放出來，緊接著國民黨立委鄭天財也遭搜索約談交保限制出境出海，賴清德的嫡系人馬陳宗彥、林宜瑾、李孟諺等台南幫一一中箭落馬，看似肅貪不分顏色，辦案不分親疏，但司法行動一波波，如今直接查辦在野黨主席，背後是否隱藏政治操作，引發各界質疑。

柯文哲有無圖利京華城或貪汙，有待司法釐清真相，但過去一個月以來，柯文哲的政治獻金、選舉補助款等金流疑雲，被有系統的爆料和網路帶風向，幾已將柯文哲輿論定罪，柯文哲和民眾黨面對質疑說不清，反讓風暴愈燒愈大，司法此時再以偵辦京華城弊案搜索約談，更是一記重拳，讓柯文哲和民眾黨潰不成軍，小草出走，民進黨等著坐收漁翁之利。

總統大選今年一月落幕，民眾黨才剛站穩第三大黨，如今就面臨滅黨危機，而藍白在國會力推國會改革法案，也遭執政黨以司法輾壓，府院院黨四箭齊發，憲法法庭迅速作出暫時處分判決，相關法律在釋憲案宣判前，都被迫按下暫停鍵，一凍就要半年。

賴清德僅以四成選票當選總統，執政黨在國會也未過半，但他上任後面對在野多數民意，強勢不低頭也不傾聽，藍白在野在國會合作監督執政黨，已是唯一所能制衡執政黨的力量，如今民眾黨群龍無首黨內大亂，在野力量被裂解，後續發展牽動未來政局。

藤原效應席捲而來，民眾黨無法脫身，國民黨也恐將脣亡齒寒，民眾黨公私不分當深切反省，柯文哲也要面對司法檢驗，在野仍須逆風團結，才能維持制衡力量不分散；而作為執政者，賴總統更要小心節制權力，讓司法公平公正審理，若磨刀霍霍用司法鬥爭在野黨，必遭風暴反噬。