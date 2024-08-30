柯文哲請假3月自請調查 黃國昌、林富男代黨主席呼聲高

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，他本人昨天罕見鞠躬道歉，宣布要向民眾黨請假三個月，同時自請中評會調查，思考未來能否繼續帶領民眾黨。柯文哲坦言，政治獻金事件重創民眾黨聲譽，自己還是要負最大的責任，至於使用政治獻金購置的四三○○萬元商辦，「這是思慮不周的壞習慣，也是我要面對的責任」。

此外，北市議員應曉薇涉收受威京集團主席沈慶京四千萬元「公關費」，協助關說、施壓市政府放寬容積率，檢方訊後認定有串滅證及有逃亡之虞，聲押沈慶京、應曉薇與助理吳順民三人；台北地方法院昨晚先訊問應曉薇，庭訊後裁定應曉薇羈押禁見，可抗告。

五年前創黨地點開記者會

民眾黨昨天舉行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義一次澄清」記者會，包括民眾黨秘書長周榆修、副秘書長許甫、時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡，及民眾黨立委黃國昌、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷等人出席，此地也是民眾黨五年前的創黨大會地點。

柯文哲表示，政治獻金申報風波重創民眾黨的聲譽形象，特別是讓民眾黨支持者感到失望，並且罕見地獨自在台上鞠躬致歉。台下也聚集大約廿多名支持者，手舉「唯一支持柯文哲當黨主席」看板，替柯文哲打氣。

黃珊珊：錯申報近兩千萬

柯文哲指出，一發現政治獻金有問題，馬上就下令徹查，現在錢都還在，只是會計師登錄錯誤，再加上民眾黨沒有覆核，最終造成一連串的烏龍。根據民眾黨昨天公布查帳結果，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，經過比對選務支出申報錯報近兩千萬元，主要是會計師自行調整帳目，沒有錢被挪用或不見，後續將向監察院補正資料，並撤銷虛報金額。

民眾黨爛帳危機 留下3問題 製表／林縉明、唐筱恬

柯：錯在完全信賴跟信任

柯文哲坦言，他還是要負最大的責任，「我錯在完全的信賴跟信任，請款只要財務長簽核就放行，沒有審查跟稽核的機制。」民眾黨創黨至今舉步維艱，常常一個人要身兼數職，競總財務長的妹妹李文娟是木可董事長，在大選時期兼任競總出納會計，原本想要節省人力，結果變成沒有監督，民眾黨賠掉整個財政紀律，也失去大眾對他的信任。

柯文哲說，因為種種錯誤，自己幾經思考，還是要向民眾黨請假三個月，同時自動申請中評會調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給我們的支持者一個願景、繼續前進的力量」，對於支持者的憤怒、不滿與責難，他本人都要概括承受，自己也會靜待調查結果。

授權金入戶頭 柯稱會捐出

對於外界質疑木可公司有一筆四五○萬肖像授權金，流入柯文哲戶頭？柯表示，這是選前與木可公司簽約就有明載的事情，自己也不清楚有多少錢匯入，「這筆錢我會全數捐出，做為社會公益使用」。

根據民眾黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之，目前民眾黨內中央委員黃國昌、林富男被點名出馬代理黨主席呼聲高。周榆修表示，近期內將邀請中央委員及中評委會商。黃國昌昨天在臉書發文表示，作為民眾黨的一分子，他會努力承擔起責任，繼續在三黨不過半的國會堅守崗位。