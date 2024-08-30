4300萬元商辦信託？ 柯文哲：給民眾黨用 交律師處理

民眾黨主席柯文哲被爆出用選舉補助款購置四三○○萬元商辦，外傳可能將商辦交付信託處理。不過，柯文哲昨天表示，自己作為一個醫生，不清楚所謂的信託，後續會交由律師去處理，未來要作為民眾黨的國會辦公室使用，「用我個人的名字買，監督力道會更大，因為選舉就要財產申報。」

柯文哲坦言，「我的錯誤在常常只看到想要，而沒有考慮到後續的結果」，民眾黨需要在立法院附近有辦公室，未來才可以穩健地經營黨務，因此就用選舉補助款購買辦公室，不像其他政黨會轉錢「繞一手去買」，沒想到引起很多誤解與負面觀感，「思慮不周的壞習慣，這是我要面對的責任。」

面對媒體詢問，商辦登記在自己名下，未來是否有考量信託？柯文哲則表示，「當初在買的時候，本來就有在租人」，基於買賣不破租賃原則，必須等到租約到期後才能停掉，未來要用作國會辦公室使用，至於法律程序要怎麼走，現在已經有找律師在處理。

不過對比，柯文哲原先稱要作為個人辦公室，現在卻改口稱作國會辦公室。柯文哲坦言，「現階段我就是黨主席，國會辦公室也是我會去用，但是一定是給民眾黨作為辦公室使用」，兩者沒有衝突，故事就是如此。

至於剩餘的選舉補助款，柯文哲已經決定要專款專用，因為整個國會辦公室，還是需要人員運作費用，未來還是要找律師評估，反正就是要給民眾黨使用，大家不用再想太多。

至於民眾黨的帳目清查結果，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊指出，八月九日很多廠商反應被虛報不實，當時初步查帳以為是九筆、四家公司，清查後是七筆、四家公司，主要是會計師自行調節，金額總計一九一六萬四三一一元。

對於外界詢問是否承擔責任？黃珊珊則說，「所有任務要完成，這是我的工作」，現階段會做好該做的工作。