代理柯文哲黨主席？ 黃國昌：此時最重要是國會工作

民眾黨主席柯文哲向黨中央請假，外界關注同是中央委員的立委黃國昌是否會代理黨主席。黃國昌晚間表示，萬一真的有需要，中央委員互推過程，他會清楚表達立場，此時他最重要的就是把國會的工作做好。

面對連日帳務風波及購置商辦爭議，柯文哲今天召開記者會表示，將向黨中央請假3個月，並主動申請調查。他也為政治獻金申報風波讓支持者失望，鞠躬並表達抱歉。

根據民眾黨黨章，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。外界關注中央委員是否會推舉黃國昌代理黨主席工作。

黃國昌晚間與媒體人黃光芹直播。黃光芹詢問，若之後透過民眾黨的程序，由黃國昌代理黨主席，黃國昌是否會扛起重責大任。

黃國昌說，現在大家共同面對問題、承擔責任，但黨章中主席因故無法職權的規定，「請假算不算？」這要交由中評會解釋。

黃國昌表示，如果萬一真的有這樣的需要，黨的機制就是交由中央委員互推，互推過程中他會清楚表達立場，在這個時候，他最重要的工作是把國會的工作做好，這是重中之重。

黃國昌表示，每個人在自己的崗位上把該做的事情做好，重新贏得台灣社會的信任，讓支持者能再度對民眾黨的價值懷抱希望，並鞏固台灣第三勢力發展契機，這是他目前最重要的工作。

此外，黃國昌傍晚也透過臉書表示，針對前些日子以來各界對於競選經費的質疑，在經由查帳小組詳細核對資料後，柯文哲負責地將結果公開揭露，交由社會大眾檢視評斷。

黃國昌表示，他加入民眾黨團隊後，得以更近距離地觀察並瞭解柯文哲的言行。有時候，柯文哲簡單直率的想法，讓他驚訝為何有人會如此天真；有時候，他出奇的謀略，又讓我見識到非典型的思維。

黃國昌表示，對於身旁的夥伴或獻策者，柯文哲幾乎毫無戒心的授權與信任，有時更讓人難以置信，但也因為如此，柯文哲必須面對因爲所托非人所導致的傷害；一些相當罕見的決定與選擇，也很難在第一時間讓許多人相信他的本意。

黃國昌表示，他相信心智強壯且堅毅的柯文哲，必會透過時間贏回人民的信任，並率領民眾黨完成台灣人民對第三勢力的殷殷期盼。