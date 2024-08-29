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選舉補助款買商辦 柯文哲：用我名字買監督力道更大

中央社／ 台北29日電

民眾黨主席柯文哲選舉補助款新台幣4300萬元現金購置個人商辦。柯文哲今天表示，這是他行事風格錯誤的地方，常看到有需要就去做，「坦白講，用我個人的名字買，監督力道更大」，因為只要選舉就需要財產申報

民眾黨今天下午舉行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義一次澄清記者會」，首先由總統大選競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡解釋政治獻金帳戶爭議，以及與木可公司的關係說明。

記者會結束後，柯文哲偕民眾黨公職上台，向支持者鞠躬致歉，台下則有支持者手舉「唯一支持柯文哲」紙牌，並高喊「民眾黨加油」、「阿北加油」。

針對以選舉補助款購置辦公室的爭議，柯文哲說，他的錯誤常常在只看到需要，沒有考慮後續後果，民眾黨需要在立法院附近有辦公室，穩定經營黨務，因為包含智庫、基金會，現在都在中央黨部裡面，這需要分開來，所以才用選舉補助款買辦公室，給民眾黨做為國會辦公室使用，但沒有想到這個動作造成很多誤解與負面觀感，「這是我個人思慮不周的壞習慣」。

至於辦公室登記在自己名下，柯文哲說，這就是他行事風格錯誤的地方，有需要就要去做，從政10年還不是圓融事故的政治家，看到民眾黨有需要辦公室，就去買了，不會像其他政黨把錢轉到基金會、協會，再繞一手去買，但「坦白講，用我個人的名字買，監督力道更大」，因為只要選舉就會需要財產申報，就會被看到。

對於商辦要公益信託還是私益信託，柯文哲說，做為1位醫師，他實在不懂信託有分公益、私益，總之是要給民眾黨使用，交給律師評估處理。

由於選舉補助款購置的辦公室，目前仍有租約，柯文哲解釋，因為購置的時候就已經是出租了，行話是「買賣不破租賃」，必須等到租約期限到才可以停掉，並強調購買價格「買貴不可能」，一定是比較便宜，因為屋主要移民所以急著脫手。

至於後續選舉補助款的使用方式，柯文哲說，7300萬元的選舉補助款扣掉購置辦公室的4300萬元還有3000萬元，已經決定這些錢就是「專款專用」，讓中央黨部統籌運用，房子信託等事項就讓律師處理。

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