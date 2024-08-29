快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

柯文哲向小草致歉：個人疏忽草率辜負大家信任

中央社／ 台北29日電
柯文哲宣布請假3個月、主動自請調查，將好好自我反省。圖／中央社
柯文哲宣布請假3個月、主動自請調查，將好好自我反省。圖／中央社

台灣民眾黨主席柯文哲今天宣布請假3個月、主動自請調查，好好反省「我還能不能帶領台灣民眾黨？」他也向支持者小草致歉並表示，你們省吃儉用捐贈的每一塊錢，都非常珍惜，「我從來沒有貪圖個人的享受」，因為他疏忽與草率，辜負大家的信任，所有不滿都概括承受。

他說，請大家給台灣民眾黨優秀的黨公職一個公平發展的機會，他們已經因為他承受太多壓力與責難，他們都在為了更好的台灣而努力，相信大家會一起走出風暴。

柯文哲政治獻金風波延燒，今天下午3時他與總統大選競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修召開記者會說明；外界關注柯文哲是否在會中宣布請假暫別黨主席職務。

柯文哲表示，2024總統大選政治獻金申報不實以及接連發生的事件，重創他與台灣民眾黨的形象，造成各界連日紛擾，也讓支持台灣民眾黨的朋友失望，要向社會大眾表達抱歉。

他說，政治獻金申報的部分，一發生問題，就下令徹底清查，目前帳目已經清楚，接下來也要接受外部的稽核，得到簽證以後，再向監察院補正，並向調查局報告調查結果。

他表示，這一次他要承擔最大的責任，「我錯在完全的授權與信賴」，而沒有審查稽核，來請款的只要財務長簽核就放行了，也沒有審查跟稽核機制。

柯文哲說，民眾黨從創黨之初，可以說是舉步維艱，為了節省開支，民眾黨跟許多中小企業一開始發展時一樣，團隊當中許多人都是一人身兼多職。這次大選，競總財務長的妹妹李文娟是木可董事長，在大選時支援她的哥哥，兼任競總出納會計，原本想要節省人力，最後變成沒有監督，民眾黨賠掉了財政紀律，賠上民眾黨信用，也失去了大眾對他的信任。

柯文哲說，他的錯誤，錯在只看到需要，沒有顧慮後果。民眾黨需要一個立法院附近的國會辦公室，可以穩定經營黨務，所以才會用選舉後的個人補助款，購置辦公空間給民眾黨使用，卻沒有顧及到這很容易帶來負面觀感。這是思慮不周，是他必須面對的責任。

他說，因為這些種種錯誤，幾經思考他決定向黨請假3個月、主動自請調查，好好反省「我還能不能帶領台灣民眾黨？能不能繼續給支持者願景，與繼續前進的力量？」

柯文哲說，他想向支持者與團隊說聲抱歉，從地方到中央，很多人每天出門挨罵，面對各方責難，仍然努力不懈。

柯文哲表示，他更要向所有的小草們說聲抱歉，一路以來非常努力，可以說是日夜工作，1天當3天用，就是不願意讓大家失望，希望台灣能加速改變。但卻在過程中，自己亂了腳步。

柯文哲說，你們省吃儉用捐贈的每一塊錢、每一個支持的行動，都非常珍惜，「我從來沒有貪圖個人的享受」。沒想到因為他的疏忽與草率，辜負了大家對他的信任，大家的不滿、憤怒、責難，都要概括承受。

柯文哲說，接下來的3個月，會靜待黨內的調查，也會好好思考，要如何繼續為台灣奉獻，但也想拜託大家，請大家給台灣民眾黨優秀的黨公職一個公平發展的機會，他們已經因為他承受太多壓力與責難，他們都在為了更好的台灣而努力，相信大家會一起走出風暴。

他表示，台灣民眾黨不會是一人政黨，一路披荊斬棘的努力也不會化為烏有。

台灣民眾黨 大選 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲政治獻金醜聞纏身請假3個月 她轟靠這塊遮羞布：藍綠不敢的都做了

柯文哲否認4300萬元商辦交付信託 未來用作國會辦公室

柯文哲上火線說明政治獻金爭議 支持者高喊主席加油

影／外傳柯文哲將「請假」黨主席職務 陳其邁：不評論民眾黨事務

相關新聞

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲、選舉補助款買4300萬元現金買商辦風波，今天下午舉行終場查帳記者會對外釋疑，黨公職也到場聆聽。

柯文哲上火線說明政治獻金爭議 支持者高喊主席加油

民眾黨主席柯文哲近期深陷政治獻金帳務爭議，經過內部多日清查，民眾黨今天下午3時將舉行「總統大選政治獻金外界疑義一次澄清記者會」，柯文哲親上火線，公開向外界釋疑。

柯文哲否認4300萬元商辦交付信託 未來用作國會辦公室

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延伸，先前被踢爆以4300萬元購置商辦，柯文哲今天表示，本來就決定要作為國會辦公室使用，當時沒有買貴的問題，主要是賣方急著要脫手，「法律程序怎麼走，我們有找律師辦理。」

柯文哲政治獻金醜聞纏身請假3個月 她轟靠這塊遮羞布：藍綠不敢的都做了

民眾黨主席柯文哲醜聞連環爆，他今（29）日坦承思慮不周，拿選舉補助款購置商辦造成負面觀感，宣布請假3個月、暫離黨主席職位，同時...

柯文哲向小草致歉：個人疏忽草率辜負大家信任

台灣民眾黨主席柯文哲今天宣布請假3個月、主動自請調查，好好反省「我還能不能帶領台灣民眾黨？」他也向支持者小草致歉並表示，你們省吃儉用捐贈的每一塊錢，都非常珍惜，「我從來沒有貪圖個人的享受」，因為他疏忽與草率，辜負大家的信任，所有不滿都概括承受。

柯文哲請假由誰代理？民眾黨：由中央委員會互相推選

民眾黨主席柯文哲29日在政治獻金記者會鞠躬道歉，並宣布請假3個月，讓中評會可以討論代理人選，並自由對他做調查！柯文哲坦言，因為他思慮不周，導致近來政治獻金風波影響全黨，因此請假讓中評會調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。