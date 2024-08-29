柯文哲向小草致歉：個人疏忽草率辜負大家信任

台灣民眾黨主席柯文哲今天宣布請假3個月、主動自請調查，好好反省「我還能不能帶領台灣民眾黨？」他也向支持者小草致歉並表示，你們省吃儉用捐贈的每一塊錢，都非常珍惜，「我從來沒有貪圖個人的享受」，因為他疏忽與草率，辜負大家的信任，所有不滿都概括承受。

他說，請大家給台灣民眾黨優秀的黨公職一個公平發展的機會，他們已經因為他承受太多壓力與責難，他們都在為了更好的台灣而努力，相信大家會一起走出風暴。

柯文哲政治獻金風波延燒，今天下午3時他與總統大選競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修召開記者會說明；外界關注柯文哲是否在會中宣布請假暫別黨主席職務。

柯文哲表示，2024總統大選政治獻金申報不實以及接連發生的事件，重創他與台灣民眾黨的形象，造成各界連日紛擾，也讓支持台灣民眾黨的朋友失望，要向社會大眾表達抱歉。

他說，政治獻金申報的部分，一發生問題，就下令徹底清查，目前帳目已經清楚，接下來也要接受外部的稽核，得到簽證以後，再向監察院補正，並向調查局報告調查結果。

他表示，這一次他要承擔最大的責任，「我錯在完全的授權與信賴」，而沒有審查稽核，來請款的只要財務長簽核就放行了，也沒有審查跟稽核機制。

柯文哲說，民眾黨從創黨之初，可以說是舉步維艱，為了節省開支，民眾黨跟許多中小企業一開始發展時一樣，團隊當中許多人都是一人身兼多職。這次大選，競總財務長的妹妹李文娟是木可董事長，在大選時支援她的哥哥，兼任競總出納會計，原本想要節省人力，最後變成沒有監督，民眾黨賠掉了財政紀律，賠上民眾黨信用，也失去了大眾對他的信任。

柯文哲說，他的錯誤，錯在只看到需要，沒有顧慮後果。民眾黨需要一個立法院附近的國會辦公室，可以穩定經營黨務，所以才會用選舉後的個人補助款，購置辦公空間給民眾黨使用，卻沒有顧及到這很容易帶來負面觀感。這是思慮不周，是他必須面對的責任。

他說，因為這些種種錯誤，幾經思考他決定向黨請假3個月、主動自請調查，好好反省「我還能不能帶領台灣民眾黨？能不能繼續給支持者願景，與繼續前進的力量？」

柯文哲說，他想向支持者與團隊說聲抱歉，從地方到中央，很多人每天出門挨罵，面對各方責難，仍然努力不懈。

柯文哲表示，他更要向所有的小草們說聲抱歉，一路以來非常努力，可以說是日夜工作，1天當3天用，就是不願意讓大家失望，希望台灣能加速改變。但卻在過程中，自己亂了腳步。

柯文哲說，你們省吃儉用捐贈的每一塊錢、每一個支持的行動，都非常珍惜，「我從來沒有貪圖個人的享受」。沒想到因為他的疏忽與草率，辜負了大家對他的信任，大家的不滿、憤怒、責難，都要概括承受。

柯文哲說，接下來的3個月，會靜待黨內的調查，也會好好思考，要如何繼續為台灣奉獻，但也想拜託大家，請大家給台灣民眾黨優秀的黨公職一個公平發展的機會，他們已經因為他承受太多壓力與責難，他們都在為了更好的台灣而努力，相信大家會一起走出風暴。

他表示，台灣民眾黨不會是一人政黨，一路披荊斬棘的努力也不會化為烏有。