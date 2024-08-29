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柯文哲政治獻金醜聞纏身請假3個月 她轟靠這塊遮羞布：藍綠不敢的都做了

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲、選舉補助款買4300萬元現金買商辦風波，今天下午舉行終場查帳記者會對外釋疑，並親自鞠躬道歉。記者許正宏／攝影
民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲、選舉補助款買4300萬元現金買商辦風波，今天下午舉行終場查帳記者會對外釋疑，並親自鞠躬道歉。記者許正宏／攝影

民眾黨主席柯文哲醜聞連環爆，他今（29）日坦承思慮不周，拿選舉補助款購置商辦造成負面觀感，宣布請假3個月、暫離黨主席職位，同時自動申請中評會調查，並當場鞠躬向社會大眾道歉。台北市議員苗博雅怒轟，柯文哲拿第三勢力當遮羞布整整10年，「這些藍綠都不敢做的，柯文哲都做了」。

白營政治獻金帳務醜聞延燒多日，柯文哲今日再開記者會親上火線說明，針對以個人名義砸4300萬元購買商辦，柯坦承此舉造成外界負面觀感，宣布請假3個月、暫離黨主席職位，同時自動申請中評會調查。

此外，柯文哲承認，2024總統大選競選財務長的妹妹李文娟是木可董事長，在選舉時支援哥哥、兼任競總出納會計，原本想節省人力卻淪為沒有監督，不僅賠掉財政紀律、民眾黨信用，柯文哲也自認「失去了大眾對我的信任」。

柯文哲查帳記者會落幕，苗博雅在臉書發文怒轟「第三勢力的招牌不是柯文哲的遮羞布」。她指出，柯文哲親信成立私人公司，將政治獻金轉進私人口袋，不僅報假帳報給監察院，還拿選舉補助款購買商辦，短短幾年內「這些藍綠都不敢做的，柯文哲都做了」，苗不禁納悶「盲目支持這樣的柯文哲，不是比支持藍綠更糟嗎？」

對於民眾黨延燒的政治獻金醜聞，苗博雅痛批「柯文哲消費第三勢力的招牌，十年了，真的夠了」，她直言第三勢力並非深白色，更呼籲柯文哲別再打著第三勢力的招牌，「改革的火炬，應該交給更乾淨、更成熟、更穩定的人」、「第三勢力，有更適合的選擇」。

政治獻金 李文娟 柯文哲 民眾黨 苗博雅 選舉補助款 醜聞

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