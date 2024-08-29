四叉貓再爆KP商標選後才通過　質疑需付柯文哲授權金嗎

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳延燒，網紅四叉貓劉宇今天在臉書指出，柯文哲競辦掏出1300萬元政治獻金，委託木可公司製作商品，但柯文哲的「ＫＰ商標」申請成功日期是總統大選後，請問使用「ＫＰ商標」製作競選小物還需要給柯文哲授權金嗎？

劉宇指出，柯文哲政治獻金專戶總共給了木可公司3963萬2623元，其中有四筆共1300萬是授權金，民眾黨稱授權金是包含代為理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等。昨天又被爆出木可公司匯400萬元到柯文哲私人帳戶，時任競總發言人陳智菡說，400萬元是柯文哲肖像授權金，未來將捐作公益使用。

劉宇說，柯文哲競辦掏出1300萬元政治獻金，委託木可公司製作商品，木可再匯400萬元到柯文哲私人帳戶，「政治獻金是可以這樣過一手進私人帳戶的嗎？現在被抓包就說要捐出去，你去跟法官說啦。」

劉宇提到，柯文哲的「ＫＰ商標」去年跑申請流程時被駁回，補正好幾次資料，導致申請成功的公告日期都是今年總統大選之後；劉宇質疑，去年整場總統大選期間，柯文哲智財還沒申請成功，請問使用「ＫＰ商標」，製作競選小物還需要給柯文哲授權金嗎？