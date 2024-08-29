不怕假帳風波 幕僚憂柯文哲捲京華城案

檢調大動作偵辦京華城容積案，昨天再搜索威京集團總部並傳喚威京集團主席沈慶京，下一步會不會傳喚時任台北市長柯文哲，成為關注焦點。據柯文哲身邊友人透露，柯私下強調「絕對找不到對價關係」、「沒有一毛錢入口袋」；好友私下感嘆，希望真的沒有問題，否則這就是壓垮柯文哲和民眾黨的最後一根稻草。

柯文哲於台北市長任內將京華城土地容積率從三九二％，一口氣提高為八四○％，台北地檢署已分案偵辦，將柯文哲等人依貪汙治罪條例列為被告。檢調昨大動作搜索威京集團總部並傳喚沈慶京，沈慶京發聲明強調「我從不送官員紅包，柯Ｐ也從來沒要過紅包」。

柯文哲身邊友人分析案情認為有兩大關鍵，首先，台北市都市計畫委員會審議時，會議是採共識決，並非柯文哲一個人作主或是交辦就可以決定；第二，柯文哲向友人透露「沒有一毛錢入口袋」，如果柯掛保證是真的，檢調找不到對價關係，柯才能全身而退。

京華城案最啟人疑竇的就是柯文哲為何一路開綠燈，讓容積獎勵從三九二％到五六○％，再拉高到八四○％？京華城董事長陳玉坤日前喊冤指容積取得過程一切合法，強調京華城五六○％容積是工業土地變更為第三種商業用地後的基準容積，再加上依「都市計畫法」第廿四條拿到廿％容積獎勵，以及花費約四十四億元取得容積移轉卅％，另外北市府再要求京華城提供八十七點七億元保證金，要達到綠建築、智慧建築、耐震建築等要求，若未達標，即沒收保證金。

柯文哲曾向友人分析，京華城還要再提供八十七點七億元的保證金，顯示北市府給予京華城放寬容積，但同時要求京華城要達到北市府要求，如此怎麼會是圖利財團？