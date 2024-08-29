柯文哲收租未申報？白營：會依法完成

民眾黨主席柯文哲購置四三○○萬元商辦，傳出未申報租金恐涉及逃漏稅。時任柯文哲競選副總幹事陳智菡昨天表示，後續要進行的程序，當然都會依法完成；現在有很多片段、破碎的資訊，想要導引柯文哲「就是違法」，包括設立個人辦公室或作為智庫使用，都是柯文哲的考量之一，整體規畫就是為了黨務發展、並非挪為私用，很可惜都被刻意曲解。

媒體報導，柯文哲花四三○○萬元購置辦公室，目前仍有租賃契約到明年四月，等同買房就當起包租公，每月收租五萬一千元。根據租賃契約移轉，柯文哲早在六月廿六日就要針對租金及實價登錄進行申報，然而現在卻查無資料，不僅金流說不清，恐怕更涉及逃漏稅。

陳智菡說，現行法規只有「仲介經紀業居間或代理成交之租賃案件及包租業之租賃住宅轉租」案件才需要申報登錄資訊，非包租業之轉租案件無須申報登錄。她表示，很多訊息在短時間內傳出來，大多沒有經過查證，當初會在立法院附近購置商辦，主要是考量民眾黨以國會為中心，很多政治中心也都在這個區塊，因此才會選鄰近立法院的地點，也因為民眾黨的辦公空間非常有限，「我們不可能像遊牧民族一樣搬來搬去，因此有了這樣的需求跟相關規畫。」她也說，基於買賣不破租賃原則，「不可能把裡面原有的租客，直接請人家離開。」一致的做法，至於剩下的三分之二要如何處理，各黨都有不同做法，柯文哲並非挪為私用、購置自有不動產，所有規畫都以黨務發展為主。