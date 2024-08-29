快訊

凌晨4時14分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白營找第三方查帳 沒會計師要接

聯合報／ 記者林銘翰王千豪林縉明／台北報導
民眾黨上周發函台北市會計師公會，請求派員協助第三方公正簽證，台北市會計師公會昨天表示無人接任。圖／讀者提供
民眾黨上周發函台北市會計師公會，請求派員協助第三方公正簽證，台北市會計師公會昨天表示無人接任。圖／讀者提供

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨上周發函台北市會計師公會，請求公會派員協助第三方公正簽證。不過，台北市會計師公會昨天表示，經過詢問五位輪辦會員，均無意願接任查核案件。

民眾黨發言人吳怡萱回應，確實有收到台北市會計師公會回覆，仍然會持續尋找第三方簽證會計師，再次感謝台北市會計師公會這段時間的協助。

針對假帳疑雲，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊上周表示，絕無外界所質疑球員兼裁判問題，支出憑證正本已交檢方，不存在滅證疑慮，民眾黨也會正式發函給會計師公會，希望由公會依照輪派規範，指派會計師協助民眾黨查核。但台北市會計師公會昨天發布聲明，本案確定無人接任。

民進黨立委王定宇昨天建議，民眾黨可以考慮找具會計專業的國民黨主席朱立倫查帳。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫剛從美國訪美回來，黨務工作非常忙碌，應該沒有時間，呼籲民眾黨好好對外說明清楚、釐清帳目，還有政黨和總統補助款的用途。

對於柯文哲爭議連環爆，民進黨立委王世堅說，柯曾以「白色力量」形象崛起，標榜公開透明、清廉誠實，這些都是道德基礎和政治資產，如今已經面臨「社會性死亡」的局面。

北市 吳怡萱 政治獻金 會計師 朱立倫 柯文哲 楊智伃 民眾黨 王世堅 王定宇

延伸閱讀

傳木可匯款400多萬到柯文哲戶頭 民眾黨：皆依合約進行

暫離黨魁？柯文哲今晚微笑避談 民眾黨有人建議「再想想」

民眾黨幹部會議不見黃國昌 柯文哲「請假黨主席」無人鬆口

京華城容積暴增遭調查 簡舒培明赴監察院要求彈劾柯文哲

相關新聞

柯文哲擬暫卸黨魁今說明 黨內籲再想想

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，還有京華城等三大案及以選舉補助款購買商辦等風波夾擊。柯文哲今天將親自舉行政治獻金終場查...

白營找第三方查帳 沒會計師要接

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨上周發函台北市會計師公會，請求公會派員協助第三方公正簽證。不過，台北市會計師公會...

柯文哲收租未申報？白營：會依法完成

民眾黨主席柯文哲購置四三○○萬元商辦，傳出未申報租金恐涉及逃漏稅。時任柯文哲競選副總幹事陳智菡昨天表示，後續要進行的程序...

不怕假帳風波 幕僚憂柯文哲捲京華城案

檢調大動作偵辦京華城容積案，昨天再搜索威京集團總部並傳喚威京集團主席沈慶京，下一步會不會傳喚時任台北市長柯文哲，成為關注...

傳木可匯款400多萬到柯文哲戶頭 民眾黨：皆依合約進行

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，台北地檢署指揮廉政署、調查局分頭偵辦，傳出木可公司曾經匯款400多萬到柯文哲私人戶頭，...

暫離黨魁？柯文哲今晚微笑避談 民眾黨有人建議「再想想」

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，傳出他有意請假暫別黨主席職務、自請民眾黨中評會調查。民眾黨今天舉行擴大幹部會議，柯文哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。