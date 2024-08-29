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白營找第三方查帳 沒會計師要接
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨上周發函台北市會計師公會，請求公會派員協助第三方公正簽證。不過，台北市會計師公會昨天表示，經過詢問五位輪辦會員，均無意願接任查核案件。
民眾黨發言人吳怡萱回應，確實有收到台北市會計師公會回覆，仍然會持續尋找第三方簽證會計師，再次感謝台北市會計師公會這段時間的協助。
針對假帳疑雲，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊上周表示，絕無外界所質疑球員兼裁判問題，支出憑證正本已交檢方，不存在滅證疑慮，民眾黨也會正式發函給會計師公會，希望由公會依照輪派規範，指派會計師協助民眾黨查核。但台北市會計師公會昨天發布聲明，本案確定無人接任。
民進黨立委王定宇昨天建議，民眾黨可以考慮找具會計專業的國民黨主席朱立倫查帳。國民黨發言人楊智伃表示，朱立倫剛從美國訪美回來，黨務工作非常忙碌，應該沒有時間，呼籲民眾黨好好對外說明清楚、釐清帳目，還有政黨和總統補助款的用途。
對於柯文哲爭議連環爆，民進黨立委王世堅說，柯曾以「白色力量」形象崛起，標榜公開透明、清廉誠實，這些都是道德基礎和政治資產，如今已經面臨「社會性死亡」的局面。
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