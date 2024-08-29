柯文哲擬暫卸黨魁今說明 黨內籲再想想

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，還有京華城等三大案及以選舉補助款購買商辦等風波夾擊。柯文哲今天將親自舉行政治獻金終場查帳記者會，昨天傳出他有意請假暫別黨主席職務、自請民眾黨中評會調查；民眾黨昨晚舉行幹部擴大會議，多名與會人士當場慰留，柯本人會後微笑離開會場，面對媒體詢問全程不發一語。

柯文哲爭議一波接一波，北檢清查柯文哲政治獻金假帳案，發現木可公關公司，曾匯出一筆四百多萬的專款到柯文哲私人戶頭，名義是「肖像使用權」，由於木可帳目都是由競總財務長李文宗負責，這筆公司帳轉私人戶頭有無涉及不法，待進一步釐清。民眾黨發言人吳怡萱昨晚回應，針對特定放風聲的方式，民眾黨感到非常遺憾，請有心人士不要用切香腸的方式誤導風向。

吳怡萱表示，柯文哲把肖像權授權給木可公司，而授權金也已經作為黨務及公益使用，一切都有依照合約進行，有心人士刻意誤導風向，希望這種歪風不要再繼續。她強調，民眾黨已經有捐給公益單位，未來也會用於相關黨務，「我不知道內鬼是從那裡出來，會是檢調單位嗎？不曉得。」

針對政治獻金爭議，民眾黨今天將舉行終場查帳記者會，由善後小組逐一向社會各界澄清說明，出席人員包括柯文哲、立委黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修等人。

陳智菡表示，很多事情被混在一起，現在應一項一項來，不管是政治獻金、購置商辦等內容，金額跟項目都有混淆，為避免製造誤會、造成更多以訛傳訛，今天將聚焦政治獻金案，從一開始被虛報、金額跑到哪裡，民眾黨會公布完整單據清楚交代。

諸多風暴的當事人柯文哲，昨天中午先主持民眾黨中央委員會，下午再邀請多名前幹部說明查帳進度，包括民眾黨前秘書長謝立功、周台竹、台北市前副市長鄧家基、民眾黨前立委蔡壁如、陳琬惠等人皆有與會，歷經大約一小時的討論。謝立功會後表示，大家都很關心查帳進度，「最近常在媒體上面做一些評論，讓我們了解一下進度也是好事。」

媒體詢問，中央黨部是否有意「摸頭」？謝立功否認。對於先前一番「清創止血說」，謝立功表示，希望柯文哲真正解決問題，現在基層黨員及支持者都很關心，民眾黨必須趕快止血，「要使出比較霹靂的手段，讓外界知道我們有決心處理事情。」

另外，民眾黨昨晚舉行擴大幹部會議，多名地方議員、中央委員、地方黨部主委皆有現身，會議大約歷時一個半小時。民眾黨發言人吳怡萱表示，會議聚焦在政治獻金事件，主要是向重要幹部、第一線黨公職說明查帳進度，先讓大家了解事情的全貌，許多黨公職逐一發表想法，也讓地方的聲音傳到中央黨部。

傳出柯文哲有意請假暫別黨主席，吳怡萱說，柯在會中沒有特別提及，不過有相關民意代表呼籲「主席是不是可以再想想」，柯文哲沒有正面回應，就等今天記者會說明清楚，大家先不要預設立場。