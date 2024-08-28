傳將請假暫離黨主席職務 柯文哲晚間未回應媒體追問

民眾黨主席柯文哲陷帳務風波與京華城案爭議，今天傳出擬在以請假方式暫別黨主席職務，並同時向中評會自請調查。不過柯文哲晚間與立委、地方黨部主管舉行擴大會議，媒體頻追問是否請假，他沒有任何回應。

民眾黨今天下午發出採訪通知，柯文哲明天下午3時將偕時任競總總幹事 黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修舉行「總統大選政治獻金外界疑義一次澄清記者會」；另一方面，民眾黨也在晚上召開幹部擴大會議，外界解讀是趕在明天記者前先與黨幹部溝通、凝聚共識。

鏡週刊報導，指柯文哲明天將在澄清記者會上向黨中央請假暫別黨主席，同時自請黨中評會調查，而主席擬由立委黃國昌或中央委員林富男代理。

不過民眾黨發言人吳怡萱透過聲明表示，相關報導並未向民眾黨新聞部求證，發言人團隊毫無所悉，其他內容待記者會一併向外說明。

晚間7時後，柯文哲抵達舉行擴大會議的會議室。媒體頻頻追問是否會請假或請辭，柯文哲僅問幕僚會議室在哪邊走、會議室塞得下人嗎，並未回應媒體問題。

民眾黨立委陳昭姿受訪則表示，現在還在清查政治獻金，為什麼這時候要做任何動作，應該先把真相還給社會。媒體詢問是否聽過柯文哲要向黨中央請假，陳昭姿說，「沒有耶」。