柯文哲拿補助款買商辦 議員質疑租客租金流向何處

民眾黨團主任陳智菡今天說，黨主席柯文哲購置商辦相關規劃是以政黨發展為主。對此，台北市議員林延鳳表示，所有發言都是邏輯死亡，商辦租金究竟是付給柯還是黨。

針對柯文哲購置商辦爭議，陳智菡今天受訪表示，1/3的政黨補助款直接捐給黨，各黨作法都一致，剩下2/3要先回捐用於黨務或直接用於黨務，各黨都有不同作法；柯文哲並不是購置自己的不動產或納為私用，所有規劃都是以政黨發展為主。

民進黨台北市議員林延鳳下午透過新聞稿指出，民眾黨至今不公布金流或證據，所有發言更是邏輯死亡，柯文哲用自己名義高價購買尚有1年租期的辦公室，究竟「是哪門子發展」，怎麼不是挪為私用。

林延鳳提問，所購商辦的現有租戶先發興業的租金是付給柯文哲還是民眾黨，若租金沒進民眾黨庫，代表為黨發展一說純屬謊言，如果民眾黨真有相關進帳，代表全黨上下都知有這棟樓，「都是柯文哲濫用選舉補助款的共犯」。

她認為，民眾黨從未公布，甚至從未規劃該商辦作為黨務使用，不只買房時不講，「豪宅門」鬧得沸沸揚揚時不講，民眾黨發言人6月證實「搬家傳言」的標的也僅限台玻大樓，甚至遭踢爆購買商辦當天，陳智菡出面回應時也沒講，僅稱是柯文哲個人辦公室。

林延鳳質疑，若買房是為黨發展，民眾黨過往可有透過正規黨務機制，討論購屋事宜與使用計畫；民眾黨可有支持或授權柯文哲以自己名義買房，支持他用高於市價行情的新台幣4300萬元購買；有無相關討論紀錄可公開，若無則柯文哲就是東窗事發才拖黨下水當遮羞布，坐實外界質疑「黨庫通私庫」。

林延鳳表示，陳智菡辯稱政黨補助款1/3捐給黨「是各黨一致的作法」，更是偷換概念的胡說八道。陳智菡在向媒體信口開河的同時，仍提不出選舉補助款購買或其他使用的證據，甚至不打算將該議題納入明天記者會報告事項，更令人有心虛之感。