快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

爭議不斷黨內要求柯文哲請辭 陳智菡：應以團結優先

中央社／ 台北28日電

民眾黨主席柯文哲近日陷帳務及購置房產風波，傳出黨內要求柯文哲請辭。民眾黨團主任陳智菡表示，很多黨員希望第三勢力可以延續並趕快站起來，但她也知道有意見領袖私下串連運作，目前仍應以團結為優先。

柯文哲近日不僅陷政治獻金風波，也遭披露動用選舉補助款，新台幣4300萬元現金購置個人辦公室，引發外界質疑。聯合報今天報導，曾披民眾黨戰袍選立委的淡江大學助理教授何景榮呼籲，柯文哲應請辭黨主席，由中央委員黃國昌暫代。

柯文哲今天上午步出家門時也被大批媒體圍堵。媒體詢問，是否會請辭黨主席，柯文哲未多作回應，隨即搭車離去。

陳智菡上午接受媒體聯訪，談及黨內逼宮要求柯文哲請辭主席時表示，民眾黨目前面臨艱困挑戰，各種聲音都有，很多黨員希望第三勢力可以延續，並希望民眾黨能夠反省檢討後趕快站起來，做好在野黨監督政府的角色，因此他們會虛心聆聽黨員想法。

陳智菡表示，她知道有些意見領袖私下串連，希望能說服支持者在黨內運作，但目前應以團結為優先並把事情釐清，屆時就會知道責任歸屬。

由於柯文哲昨天表示，週四將開記者會說明查帳進度，媒體詢問明天的記者會內容是否會觸及京華城爭議。

陳智菡表示，最近不論是政治獻金、購置商辦，金額、項目都被混雜在一起，為避免製造外界誤解、以訛傳訛，明天的記者會將聚焦在政治獻金案，包含虛報的過程及金額流向，屆時將提供完整單據並清楚交代。

至於購置商辦爭議，陳智菡表示，1/3的政黨補助款直接捐給黨，各黨作法都一致，剩下2/3要先回捐用於黨務或直接用於黨務，各黨都有不同作法，柯文哲並不是購置自己的不動產或納為私用，所有規劃都是以政黨發展為主。

陳智菡表示，很多事情傳出時都沒經過查證，外界試圖以片段資訊導引成違法情事，是戴上偏見和有色眼鏡詮釋；就她了解，當初購置立法院附近的商辦，是因為民眾黨目前以立法院為中心，但民眾黨的辦公空間有限，不可能像遊牧民族一樣搬來搬去，未來除了個人辦公室，也可用於智庫開會。

柯文哲 民眾黨 陳智菡

延伸閱讀

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

幕後／京華城是最後一根稻草？柯私下掛保證好友憂難脫身

張啟楷拋刪預算、修憲廢監察院 吳思瑤：為包庇柯文哲

柯文哲應辭黨主席？ 蔡壁如：拜託給柯主席一點時間

相關新聞

控拒絕北市官員索賄遭報復 沈慶京發千字聲明喊冤：京華城案背黑鍋

威京集團旗下京華城，因容積率大幅調高遭質疑柯文哲任台北市長期間疑涉弊端，台北地檢署今搜索約談相關人員。對此，威京集團旗下...

終場查帳記者會在即 柯文哲約前幹部說明…蔡壁如、謝立功都到場

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，時任競選總幹事黃珊珊成為黨內箭靶，民眾黨明天將舉行終場查帳記者會，柯文哲今天召集多位前...

幕後／京華城是最後一根稻草？柯私下掛保證好友憂難脫身

檢調大動作偵辦京華城容積案，今天再搜索威京集團總部並傳喚威京集團主席沈慶京，以及幫忙陳情的台北市議員應曉薇等，下一個會不...

840%超高容積率怎麼來？ 京華城向議員、柯文哲陳情大事紀

京華城案高容積率840％爭議延燒，北檢繼約談北市前副市長彭振聲、都委會委員等人後，今早約談並搜索北市議員應曉薇、威京集團...

威京集團捲入柯疑涉圖利案 中石化、中工：配合偵辦

威京集團旗下京華城，因容積率大幅調高遭質疑柯文哲任台北市長期間疑涉弊端，台北地檢署今天搜索約談相關人員。對此，威京集團旗...

北士科案昨遭約談 竹市秘書長張治祥今回應：證人身分說明

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲深陷京華城容積率、台北市北投士林科技園區案地上權案爭議，檢調偵辦北士科案昨天約談相關證人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。