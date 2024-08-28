查帳第三方簽證碰壁 民眾黨：繼續找可簽證會計師
民眾黨陷政治獻金風波後，日前發函給台北市會計師公會，請公會派員協助第三方公正簽證，不過台北市會計師公會今天表示，經詢問5位輪辦會員，均無意願接任，因此回覆民眾黨本案無人接任。
民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，黨部確實收到台北市會計師公會回覆，仍會持續尋找第三方簽證會計師，再次感謝台北市會計師公會這段時間的協助。記者詢問這是否會影響明天查帳記者會進行，吳怡萱表示，「不影響」。
民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，負責善後查帳的民眾黨立委黃珊珊23日表示，由於還要向監察院補正，需要請會計師公會協助，因此民眾黨發函給台北市會計師公會，由公會依照輪派規範指派會計師協助民眾黨查核。
不過，台北市會計師公會今天透過聲明回應，8月23日收到民眾黨來函，請公會推派會計師協助查核總統候選人柯文哲政治獻金專戶帳務一案，而公會已在昨天回覆民眾黨。
台北市會計師公會指出，依照公會會員輪辦案件辦法，徵詢5位輪辦會員，均未獲意願接任查核柯文哲政治獻金專戶帳務案件，謹回覆民眾黨本案無人接任。
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