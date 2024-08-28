冷眼集／裝上政治葉克膜 柯文哲能自救？

民眾黨主席柯文哲政治獻金爆發多筆金流爭議，風暴還沒平息，又爆出柯文哲拿選舉補助款四三○○萬元購入立法院附近商辦當包租公，「清廉透明、居住正義」人設全毀。此刻的柯文哲，如同裝上「政治葉克膜」，如何自救並挽救民眾黨低迷聲勢，考驗其政治智慧。

柯文哲以素人之姿從政，堪稱台灣政壇史上一頁奇蹟。柯經常引用外科醫生邏輯解決問題，如將查弊形容為清創手術，「把膿擠出來就可以恢復得更快」，從政中心思想猶如外科醫生，白袍醫師從政魅力一度吸引年輕人。

如今民眾黨爆發政治獻金爭議，但將責任推給會計師後，一波未平一波又起，柯文哲又被踢爆拿選舉補助款買商辦，且是登記在個人名下，等於選票變成了鈔票，間接流入私人口袋，讓曾高舉居住正義、清廉透明的柯文哲，人設形象徹底破滅。

事件發展至今，日本學者小笠原欣幸預言，柯文哲推翻兩黨政治挑戰落幕；坊間民調也顯示，若總統大選重新來過，柯文哲恐流失百萬「小草」。而民眾黨形同柯文哲一人政黨，柯如今形象崩壞，民眾黨也岌岌可危。

說來諷刺，賴政府昨天就職百日，在野黨雖不乏批評，但第三大黨「奄奄一息」，其實也大幅削減在野監督的力道。從政之前，柯文哲是葉克膜專家，提高病患存活率是其強項；現在的他及民眾黨，卻像是被裝上政治葉克膜，能否「起死回生」，就看有沒有自救、救黨的醫術。