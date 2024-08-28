黨內促請辭 柯文哲：會一次講清楚

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金與京華城等三大案風波未平，又被爆出用選舉補助款四三○○萬元購入立法院附近商辦變成包租公，讓民眾黨面臨空前危機。曾披民眾黨戰袍選立委的淡大助理教授何景榮昨天呼籲柯文哲應請辭黨主席，由中央委員黃國昌暫代；民眾黨前秘書長謝立功也指，黨須「清創」否則無法止血，「小草會變雜草」。

對於黨內有人主張柯文哲請辭止血，民眾黨發言人吳怡萱表示，「各方意見都聽到了，現階段希望黨內一起努力，共同面對難關」。包括台北市前副市長彭振聲指柯文哲在北市長任內交辦京華城案等爭議，柯文哲昨回應，「來開個記者會，把這些都講清楚，一次全部處理」。據了解，柯文哲政治獻金風波，預計明天舉行終場記者會，將對相關質疑作完整回應。

至於黃國昌的角色，黨內則認為，立委黃珊珊遭中評會停權三年，立院黨團副總召職務被停職，未來可預期民眾黨團總召黃國昌主導議事攻防，角色將更為吃重。

對於接連爭議，白營內部確實士氣低迷，更擔心風暴再燒下去，恐將走向滅黨。

有黨員私下議論，柯文哲必要時須辭黨主席以止血；但也有黨員直言柯文哲怎麼可能主動辭職，現在只能坐等風暴過去。

「柯文哲如今身陷帳務、京華城等風暴，應該要先請辭黨主席一職，如此對柯文哲與民眾黨都是好事。」二○一九年就加入民眾黨的何景榮昨向柯文哲喊話，建議柯請辭黨主席。何景榮指出，依民眾黨內規，黨主席請辭或無法執行職權時，應由中央委員互相推選一人代理其職務，以目前來說，最有政治能量者為黃國昌，若柯文哲擔心權力失衡，可指定兩席中央委員蔡壁如、陳琬惠來擔任，維持黨務運作。

謝立功則強調，柯文哲喜歡用外科醫生方式處理事情，現在就等於醫生要進行「清創」，必須要割掉腐壞的東西。

他舉例，柯文哲回應選舉補助款是參照他黨慣例，卻馬上被政黨打臉，顯示幕僚沒替柯準備好資料，一步步讓柯人設崩壞；如果沒辦法止血，「小草會變雜草」，希望柯要拿出決心。

被爆假帳 蔡壁如喊告

記者黃寅、游振昇、趙容萱、洪敬浤／台中報導

台中市政府顧問蔡壁如今年參選台中市第一選區立委失利，近日被爆政治獻金支出申報不實，疑似把人事費拆成多筆車馬費。蔡壁如昨表示，她請教過專業會計師與選舉總幹事，等同薪資的車馬費可以這樣申報，尊重會計師申報方式，申報後監察院也無意見；外界惡意指控、造謠，她將蒐證提告。

蔡壁如選後獲台中市長盧秀燕延攬，擔任台中市政府有給職顧問。蔡表示，「給市長製造麻煩，向市長抱歉」。

蔡壁如說，網路爆料的資料中，有五人薪資被惡意亂算，像是廿一萬變成二一二萬，五筆交通費共二萬元被寫成廿萬元；她也出示會計師說明，「所謂交通費就是車馬費，對選舉臨時幫忙的人，以車馬費支應開支」。