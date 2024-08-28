白營爭議連環爆 再傳黨部搬遷違法動工

民眾黨主席、北市前市長柯文哲爭議連環爆。柯文哲身陷京華城容積率、北投士林科技園區地上權案爭議，台北地檢署近日密集偵訊都委會證人調查京華城案後，昨以證人身分約談時任台北市政府產業發展局長林崇傑、時任台北市政府地政局長張治祥及時任壽險公司林姓總經理到案，訊後請回。

京華城容積獎勵爭議，國民黨台北市議員鍾小平昨赴台北地檢署，告發台北市前副市長黃珊珊涉嫌圖利罪。

至於政治獻金不實申報風波，檢方本月十四日搜索並偵訊端木正、端木正合作夥伴陳韋瑄、木可負責人李文娟等人後，檢調昨天再度約談陳韋瑄，晚間移送台北地檢署複訊。據了解，檢方昨天是以證人身分傳喚陳韋瑄。

此外，民眾黨中央黨部預計近期搬遷，昨天傳出未經許可即擅自動工。民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨有在七月廿六日送件，並沒有規避審查，配合建管處會勘，後續將依法辦理。柯文哲受訪時也否認，「它沒開工。」

對於柯文哲爭議不斷，近日又被爆用選舉補助款四三○○萬元購置商辦，登記在自己名下。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨諷刺，柯人設崩壞，民眾黨立委黃國昌昔日用高標準要求別人，卻不敢面對黨內爭議，正義大神變成「神盾局局長」。

中廣前董事長趙少康則表示，當初國民黨總統候選人侯友宜如果主動承諾將所有補助款給柯，說不定「藍白合」就成功了。