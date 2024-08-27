柯文哲買商辦惹議 民眾黨明日「居住正義講座」急喊卡

民眾黨主席柯文哲夫妻近來陷入看豪宅、購商辦風波惹議。民眾黨台北市議會黨團今天表示，原訂明天舉辦「居住正義講座」活動因特殊考量，決定延期、擇日再辦。

「居住正義講座 什麼是『社宅輪候制』？」活動原訂明天上午在台北市議會9樓進行，由民眾黨台北市議會黨團、台北市黨部及OURs都市改革組織聯合舉辦。

民眾黨台北市議會黨團下午透過新聞稿表示，向來關心台灣居住正義相關議題，希望透過舉辦上述講座活動，深入探討社會住宅輪候制度及其對居住正義的影響，但因特殊考量，決定延期並擇日再辦。

新聞稿中，民眾黨台北市議會黨團指出，回顧過去的1年中，已多次邀集專家，針對公益、都市更新及兒少權益等多項重要議題舉行座談。

針對這次講座，民眾黨台北市議會黨團表示，也是延續上述宗旨的具體行動，但有鑑於近期外界對於民眾黨居住正義政策的不實質疑，為避免影響OURs都市改革組織長期以來的努力與公信力，經慎重考量後，決定延期再辦。同時也避免外界可能藉此事，對民眾黨及OURs進行不當攻擊。

民眾黨台北市議會黨團指出，後續將一如既往，堅守對居住正義的承諾，不論面對何種挑戰，都將持續推動社會住宅等相關政策，為所有市民創造一個公平、安全且穩定的居住環境。