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擴大追查柯文哲政治獻金 北檢再傳端木正助理

中央社／ 台北27日電

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為擴大釐清帳目、不明金流及收支數字等問題，今天再度通知會計師端木正的助理陳韋瑄，預計晚間到台北地檢署接受複訊。

監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，金額為新台幣916萬元；另有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

柯文哲當時的競選團隊指出，經清查後共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正「時間來不及」，擅將漏報金額約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可公司，且未告知競選團隊。端木正發出聲明駁斥，依法令規定處理，相信監察院及檢察署能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

台北地檢署隨即分他字案偵辦，並向監察院調閱資料後展開偵查行動，14日指揮調查局搜索會計師事務所、木可公司等地，並約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯文哲競總財務長李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄等6人到案。

檢察官複訊後，依偽造文書等罪諭令端木正、李文娟各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。另外，何璦廷50萬元交保，李文宗、陳韋瑄、戴利玲則請回。

會計師 李文宗 端木正

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