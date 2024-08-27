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遭疑政治獻金不實申報 蔡壁如：網軍惡意栽贓

中央社／ 台中27日電

民眾黨政治獻金風波延燒，台中市市政顧問蔡壁如遭爆料去年選立委時，疑以交通費拆帳申報人事費。蔡壁如今天表示，用車馬費名義支付給志工，合法合規，並指網軍惡意栽贓。

民眾黨籍蔡壁如現在擔任台中市政府有給職市政顧問，鏡週刊報導，蔡壁如遭檢舉去年間到台中參選立委時，向監察院申報的政治獻金，以超過300筆交通費共申報新台幣118萬餘元，幾乎每筆都定額，但人事費用支出卻未申報，遭疑以交通費拆帳申報人事費，涉不實申報。

蔡壁如今天接受媒體聯訪時表示，她經諮詢會計師，會計師說交通費基本上就是車馬費，有一定的申報方式，會計師認為合法合規，她相信競選團隊總幹事與會計師。

蔡壁如說，她從立法院下來台中選舉時，有2、3個助理領黨部的薪資，協助選舉與文書工作，她去年7月空降到台中海線選舉，地方上都不認識，都是透過志工幫忙，這些志工從市區到海線自備交通工具，以車馬費方式支付。

蔡壁如提到，她被網軍惡意栽贓，網路上還是要為自己負責任，有必要會去提告。

另外，週刊報導，國民黨籍立委廖偉翔去年在參選期間，申報政治獻金其中1名人員2萬元人事費，該人員蔡壁如同樣也申報交通費3萬3000元，在政治獻金的金流也另類「藍白合」。

廖偉翔今天透過團隊回應表示，當初競選期間，雇用該人員協助團隊，就職前的崗位選擇，與就職後下班時間如何安排屬於個人自由，團隊不會多加干涉及規範。

廖偉翔說，該名人員在工作期間表現認真，競選團隊依法合規發給薪資，所有帳目也公開透明可供檢驗。至於當時蔡壁如團隊與該人員的合作關係及報帳方式，應該問蔡壁如團隊較清楚。

團隊 會計師 蔡壁如

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