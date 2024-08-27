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柯文哲「拿補助款買商辦」不能再推給黃珊珊了 陳琬惠：是他個人的考驗

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲。記者許正宏／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者許正宏／攝影

民眾黨主席柯文哲近日身陷假帳風波，諸多疑團還未釐清，又被爆出以選舉補助款4,300萬現金購置個人商辦。對此，民眾黨前立委陳琬惠認為，跟假帳案相比，拿選舉補助款買辦公室所涉及的，是觀感方面的問題，接下來將是柯文哲個人的考驗了。

陳琬惠昨（26日）在節目《少康戰情室》中表示，「選舉補助款」與政治獻金不同，它的概念是，當每個候選人的得票數到一定比例時政府會給的錢。她提到，選舉補助款相關規範在民眾黨內，只有針對總統級選舉，即三分之一款項要回歸給黨，三分之二則可自行使用，其他民意代表的則沒有。

柯文哲這次遭爆以補助款買商辦，陳琬惠認為，其實把來源講清楚後，剩下的就是觀感問題，看外界能不能接受。許多人是因為白營爆發假帳風波後，對其信任度大打折扣，不免產生「會不會拿政治獻金買房」的疑慮。先前民眾黨假帳案爆發時，可以說立委黃珊珊是選舉總幹事所以要負責，但接下來就是柯文哲個人的考驗了。

另一方面，柯文哲對此次事件回應，他是參考其他總統候選人的例子，為設立個人長期使用的辦公室而以選舉補助款購置。但藍綠都表示，選舉補助款僅供政黨使用或捐作公益。而選務人士也說，政黨拿回選舉補助款後要如何花用，法令未有明確規範，但候選人要斟酌使用後的社會觀感。

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