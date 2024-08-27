柯文哲2018「抵押房子」借2千萬是戰術！前幕僚爆：選舉順便還完房貸

民眾黨主席柯文哲近日身陷假帳風波，諸多疑團還未釐清，又被爆出以選舉補助款4,300萬現金購置個人商辦。對此，柯文哲前幕僚張益贍也上節目大談一段「黑歷史」，就是柯在2018年連任台北市長時，曾稱因沒錢而抵押妻子陳佩琪名下房子、借款2,000萬做選舉資金，但這理由其實是自己幫他想的，並非事實。

柯文哲爭議一波未平一波又起，張益贍昨（26日）在《94要客訴》上大談柯拚台北市長連任的過往，指出他當時以「沒錢」的形象，拿陳佩琪名下的房子抵押借款2,000萬當選舉資金，但實際上，這個方法是自己幫他想的，「是我騙的」，因為這招有利於募款，否則沒有人會捐錢的，而最後柯文哲也真的照做了。

張益贍表示，至於為何當初是借2,000萬這個數字，也是因為團隊算過，柯的選票大概60多萬票，若以選舉補助款一票30元計算，收到補助款就一定可以回補房貸，完全不用花到自己的錢。張益贍說，結果就是「柯可以用所有捐款來打選戰，還順便還清房貸了」。

對於這次爆發的4,300萬商辦事件，柯文哲回應，參考其他總統候選人的例子，為設立個人長期使用的辦公室而以選舉補助款購置。但藍綠都表示，選舉補助款僅供政黨使用或捐作公益。