快訊

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

花蓮飯店雙人房「入住兩晚僅花18元」 照片曝光網驚：跪著看完

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲2018「抵押房子」借2千萬是戰術！前幕僚爆：選舉順便還完房貸

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲身陷多重政治風暴。 聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲身陷多重政治風暴。 聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲近日身陷假帳風波，諸多疑團還未釐清，又被爆出以選舉補助款4,300萬現金購置個人商辦。對此，柯文哲前幕僚張益贍也上節目大談一段「黑歷史」，就是柯在2018年連任台北市長時，曾稱因沒錢而抵押妻子陳佩琪名下房子、借款2,000萬做選舉資金，但這理由其實是自己幫他想的，並非事實。

柯文哲爭議一波未平一波又起，張益贍昨（26日）在《94要客訴》上大談柯拚台北市長連任的過往，指出他當時以「沒錢」的形象，拿陳佩琪名下的房子抵押借款2,000萬當選舉資金，但實際上，這個方法是自己幫他想的，「是我騙的」，因為這招有利於募款，否則沒有人會捐錢的，而最後柯文哲也真的照做了。

張益贍表示，至於為何當初是借2,000萬這個數字，也是因為團隊算過，柯的選票大概60多萬票，若以選舉補助款一票30元計算，收到補助款就一定可以回補房貸，完全不用花到自己的錢。張益贍說，結果就是「柯可以用所有捐款來打選戰，還順便還清房貸了」。

對於這次爆發的4,300萬商辦事件，柯文哲回應，參考其他總統候選人的例子，為設立個人長期使用的辦公室而以選舉補助款購置。但藍綠都表示，選舉補助款僅供政黨使用或捐作公益。

假帳 張益贍 柯文哲 民眾黨 陳佩琪

延伸閱讀

醫生買億元豪宅不難？ 蘇一峰：從醫想發大財只有3條路

堅決不辭立委？黃珊珊國會辦公室開出2職缺 月薪40K起跳

彭振聲議會說明 指京華城案「柯交辦」

議員揭露 柯文哲花4300萬買商辦

相關新聞

柯文哲2018「抵押房子」借2千萬是戰術！前幕僚爆：選舉順便還完房貸

民眾黨主席柯文哲近日身陷假帳風波，諸多疑團還未釐清，又被爆出以選舉補助款4,300萬現金購置個人商辦。對此，柯文哲前幕僚張益贍也上節目大談一段「黑歷史」，就是柯在2018年連任台北市長時，曾稱因沒錢而抵押妻子陳佩琪名下房子、借款2,000萬做選舉資金，但這理由其實是自己幫他想的，並非事實。

蔡壁如被爆假帳「這人」交通費比藍營月薪高？蔡回應了

民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如被爆疑作假帳，選立委政治獻金把人事費拆成300多筆、破百萬交通費，其中藍營立委廖偉翔競...

最新民調／民眾黨假帳案 4成4民眾認柯文哲應負責

鏡新聞今天公布2024年八月政經民調結果，賴清德總統上任百日執政表現有55.6%受訪者表示滿意，卓榮泰內閣也獲得49.5...

民眾黨台玻大樓疑違法施工？ 北市建管處稽查完畢比對圖資中

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，政治評論員溫朗東昨爆，台玻大樓3樓的民眾黨部新辦公室裝修疑未申請許可，恐被開罰強拆；柯今上午受...

京華城案延燒 北市議員鍾小平告發黃珊珊涉圖利

京華城容積獎勵高達840%爭議，國民黨台北市議員鍾小平今赴台北地檢署，告發台北市前副市長黃珊珊涉嫌圖利罪。

影／鍾小平告黃珊珊涉嫌圖利 批柯文哲人設崩壞

台北市議員鍾小平今天到台北地檢署追加告發台北市前副市長黃珊珊涉嫌圖利罪。鍾小平受訪時表示，昨天彭振聲到京華城調查小組說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。