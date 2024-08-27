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冷眼集／選票變鈔票 柯自作聰明毀人設

聯合報／ 本報記者林河名張睿廷

民眾黨主席柯文哲身陷假帳風波，諸多疑團還未釐清，又被爆以選舉補助款購置個人商辦；若再加上京華城案被控涉嫌圖利，北市前副市長彭振聲稱「受（時任台北市長）柯文哲交辦」，常掛在嘴上的「清廉」人設大崩壞。

柯文哲十年前參選台北市長時，曾高呼將選舉補助款捐作公益，強調自己是最「清廉」的政治人物；今年總統大選，他多次「哭窮」，望支持者傾囊相助。結果，假帳風波已讓支持者訝異政治獻金竟是「一堆爛帳」，如今連選舉補助款都留用三分之二，已知四千三百萬元購置私人辦公室，還有三千萬元不知是何用途。

雖說總統副總統選罷法規定選舉補助款由推薦政黨領取，政黨依法領取後如何處理並無限制，但各政黨不是作為黨內經費就是捐作公益，獨獨柯文哲「流入自己口袋」。若不是被爆料，外界恐怕都還被蒙在鼓裡，對於口口聲聲「公開透明」的柯文哲，無異自搧耳光。

柯文哲打著改革旗號崛起，自詡「新政治」；今年總統大選，不少厭惡藍綠的選民認為「阿北」是能帶領大家改變台灣政治現狀的唯一希望，民眾黨因此獲得許多小額捐款，但當支持者殷切盼望柯繼續努力，利用選舉獲得的獻金及補助來改變台灣時，卻爆出柯利用選舉補助款購買私人辦公室，如此反差令「小草」情何以堪？

日前柯妻陳佩琪被爆「看一點二億元豪宅」，前後說法不一，柯甚至幫腔說買房「不必裝窮」；原來，房早就買了，錢來自選舉補助。

柯文哲號稱「智商一五七」，本該善用聰明才智促進社會進步，但碰上錢關，與自己經常抨擊的其他政治人物沒有太大差別，甚至只會自作聰明「把選票變鈔票」、「把小草當韭菜」。選舉補助款放入自己口袋，犯了政治人物大忌，恐成摧毀柯文哲十年人設的最後一根稻草。

柯文哲 選舉補助款

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