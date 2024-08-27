藍綠酸白「黨很窮 主席富得流油」

民眾黨主席柯文哲以選舉補助款購置商辦引起討論，國民黨台北市議員汪志冰認為柯建立的形象「大崩壞」，「小草們」辛苦將賺的錢捐給民眾黨，柯卻將補助款拿去以自己名義買房子，打臉從政初衷、創黨理念，相信小草完全無法接受，「不僅是柯文哲，整個民眾黨岌岌可危，不只在加護病房，連葉克膜都救不了」。

「黨很窮，但主席富得流油？」國民黨市議員游淑慧說，柯文哲的政治獻金結餘六千餘萬元，選票補助款一億一千○七十一萬餘元，竟要退給柯三分之二；柯口口聲聲說民眾黨是小黨、窮黨，結果黨主席還從民眾黨破碗中搶飯吃、挖走三分之二的飯，再要求黨內公職繼續喊窮、募款。

國民黨市議員詹為元表示，柯文哲困境是自己造成的，二○二四總統大選時，柯頻喊沒錢、經費拮据，許多支持者願意多跑一趟外送就是為了多存二百元捐給柯，沒想到選後爆發買四千三百萬商辦、看一點二億豪宅，相對剝奪感極大，藍綠總統候選人選舉補助款都是回捐黨部或做公益，只有柯文哲進入私人口袋，柯想用藍綠白一樣爛的辯護戰術，但「很抱歉，爛的只有白」。

民進黨市議員簡舒培諷刺，若不是被揭露，那間辦公室就變成柯的私人財產，是不是就要藏起來當私房錢？「阿北選完偷偷摸摸買辦公大樓，還讓老婆看豪宅，小草全部哭倒了吧？」她還說，柯文哲一邊募款、一邊買房，還登記在自己名下，還沒有讓民眾黨知道，叫小草情何以堪？

北市民眾黨議員不願多談，民眾黨說，該地點在買賣時有租客承租，基於買賣不破租賃原則，讓原租客留到租賃期滿，再進行個人辦公室使用。