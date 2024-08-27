彭振聲議會說明 指京華城案「柯交辦」

台北市前副市長彭振聲昨赴北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」說明京華城案，議員許淑華轉述，彭振聲指「受（時任台北市長）柯文哲交辦」組專案小組會議幫京華城研議非都更區都更獎勵，關鍵公文由柯文哲親簽決行的原因是彭認為「準用」並非「適用」都更條例而沒簽。另外，柯交辦前，知悉市府正與京華城打官司。

調查小組召集人游淑慧說，關鍵公文包括京華城案排入都委會議程，過去不用到市長決行，為何要簽給柯文哲？公展不需要簽給柯文哲，為何簽給柯？還有容積獎勵也簽給柯文哲？彭振聲均僅說「很敏感」，更加啟人疑竇。至於有沒有轉為汙點證人？彭昨未回答。

民眾黨議員陳宥丞表示，京華城案還是要回歸到柯文哲與民眾黨立場，就是台北市都市計畫委員會的決議皆為共識決，部分議員提出質疑程序，紀錄都攤在陽光下，可受公評。

台北市政府引用都更條例並自創容積獎勵項目讓京華城獲高額容積案，監察院年初認定北市府有違失提起糾正後，台北地檢署立案調查，市議會也組「京華城容積違失案專案調查小組」。日前被北檢依圖利罪嫌限制出境的彭振聲昨赴議會調查小組說明。

彭振聲約九時五十三分抵達市議會調查小組，說明三個小時離去；他離開議會時面帶微笑，但難掩憔悴，對記者提問不發一語。議員許淑華認為彭的說詞對柯文哲極為不利，有知情人士判斷，彭振聲對調查小組的說明內容應該也在日前向檢察官坦承，既然彭振聲列為圖利罪被告，北檢應該很快會傳訊柯文哲到案說明。

游淑慧表示，彭振聲證實了三件事。一、證實京華城二○二○年二月曾找他陳情被拒絕，一個月後找上柯文哲，柯由上而下交辦；二、柯當年有問過京華城訴求允建十二萬平方公尺樓地板面積一事，他有告知此案市府正與京華城訴訟中，證明柯文哲「交辦」時知悉訴訟；三、二○二一年八月十日便當會，柯指示他當全案PM（專案經理），他當下不知情，看到會議紀錄時還覺得他協助什麼有點莫名其妙。

許淑華說，彭振聲證實擔任公務人員這麼久，從沒為民間單位或財團研議補救方案，京華城是唯一；至於誰要求研議？彭推給都發局，都發局則說是市長與議員便當會交辦，「答案呼之欲出，柯文哲可能逃也逃不掉。」議員苗博雅也說，彭振聲不斷強調「幾個關鍵決策都是柯文哲做的」，當初被指派為ＰＭ曾認為身兼都委會主席有球員兼裁判疑慮，但沒和市長反映是自己沒有作為。

彭振聲雖對幾個關鍵問題釋疑，但也有諸多爭點未說明。游淑慧表示，二○二○年十月十二日京華城提出修正計畫，當時都發局更新處、法務局等都有提出都市更新容獎有適法性問題，但市府完全沒有就適法性討論，多名都委會委員表達反對，擔任都委會主席的彭振聲裁示與委員意見也多不一致，對此兩大疑點，彭僅說「是主席沒權力決定」並無進一步回應。