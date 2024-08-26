四叉貓畫地圖「柯文哲生活圈」 辦公室買在立法院200公尺

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今（26）日遭踢爆5月用「現金4300萬購買林森南路10號3樓的濟南大樓商辦」，被質疑挪用政治獻金、用選舉補助款購入。網紅四叉貓劉宇也直言「柯文哲在立法院周遭打造200公尺生活圈」，疑似與商辦有關聯。

四叉貓今日在臉書發文表示，柯文哲的濟南大樓辦公室、老婆陳佩琪去看的元利群英豪宅，以及立法委員辦公室在地圖上，可說是「200公尺生活圈」，他直言「難怪佩琪姊要在個人辦公室跟立法院之間找房，原來是為了打造舒適的生活圈」。貼文曝光後，許多網友直言「三點一線」、「錢多、沒事、離家近」、「阿北共榮圈」、「感覺商辦3樓用個人名義買，就是為了高價租給民眾黨，合理把每年民眾黨的補助款收入囊中，作為自己每月的現金流」、「選舉真是一門好生意！」、「錢多、事少、離家近，真好」、「平面圖超有感覺，乾脆拍一日生活圈影片」。

民進黨北市議員林延鳳爆料，柯文哲夫婦存款只有2000多萬，以現今購入中正區林森南路商辦，要價4300萬元，資金來源不明。柯文哲事後承認購買商辦，作為個人辦公室，但林延鳳指出此商辦為「先發興業股份有限公司」登記處，這間公司的負責人為桂焌傑，跟前立委羅福助助理同名同姓，引起外界懷疑。民眾黨發言人吳怡萱表示，該地點在買賣時有租客承租，現階段讓租客留到租賃期滿，後續再成為個人辦公室。