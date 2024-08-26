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【重磅快評】柯文哲買商辦不裝窮 空巢期比陳佩琪嚴重

聯合報／ 主筆室
台北市議員林延鳳爆料，柯文哲以個人名義在立法院附近購置房產；柯受訪表示，他參考其他政黨總統候選人的例子，自己也想要設立個人長期使用的辦公室。記者許正宏／攝影
台北市議員林延鳳爆料，柯文哲以個人名義在立法院附近購置房產；柯受訪表示，他參考其他政黨總統候選人的例子，自己也想要設立個人長期使用的辦公室。記者許正宏／攝影

民眾黨主席柯文哲今天被台北市議員林延鳳踢爆三個多月前豪砸4300萬元買商辦，並質疑「錢從哪裡來？」；柯文哲稍後受訪坦承是用選舉補助款買房，而且是他「個人長期要用的」；外界才恍然大悟，原來柯「裝窮」只在選前向小草募款及承諾公益使用，而柯妻有好興緻看房，可能只是錢太多，和空巢期沒什麼關係。

柯文哲日前才因妻子陳佩琪自爆看豪宅惹議，柯文哲理直氣壯說，他和陳佩琪都是台大醫院的醫師，工作30幾年要買1億元的房子並非困難的事，「我們不用裝窮，我們本來就買得起」，他只是認為不需要把一生的資產全部砸在一間房子，寧可身邊留些現金比較好用。

柯文哲「不必裝窮」的說法，馬上被台大的醫師打臉，指有不少台大醫院夫妻檔醫師確實買不起上億豪宅；今天林延鳳爆料柯文哲搬現金買商辦，卻比柯文哲夫婦要賣房賣地籌款買豪宅的爭議更大，因為他自承是用總統選舉的補助款買商辦，而且是登記他個人名下。外界不得不懷疑，如果陳佩琪確有空巢期的感覺，恐怕柯文哲的症狀比她嚴重多了。

民眾黨是新興的政黨，當然可以買商辦作為黨務使用，民眾黨有政黨補助款，4年可每年領1.5億元，柯文哲也有1.1億元的選舉補助款。在總統選舉結束後，民眾黨發言人李頂立說明柯文哲選舉補助款的用途，主要用在政黨維運，包含政黨、立院黨團與地方經營，柯也有前往全台灣走訪蒐集民意的計畫，也會將部分用作公益使用。

國民黨侯友宜當時獲得1.4億元補助款，侯是全數回捐給國民黨，並由黨中央統籌規畫，他只建議希望能幫助弱勢、多關心年輕族群；賴清德把選舉補助款分3等分，一是捐公益，二是提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧以及年輕黨工出國歷練深造，三是回捐給黨部。相較之下，柯文哲的承諾也算中規中矩，但誰想得到，賴清德都還沒有上任，柯文哲就拿4300萬元去買個人商辦，果然一點兒也沒有裝窮。 

柯文哲為自己辯解，稱依照民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，他也依循其他政黨「以前總統候選人」的例子，用來設置他個人長期要用的辦公室。但是，以前的總統候選人有那一個是拿補助款去買商辦並登記在自己名下？柯文哲承諾要作公益，錢都花掉一大半，外界只知道民眾黨和木可公關公司金錢扯不清，陳佩琪要開公司、忙看豪宅，柯文哲又是做了那些公益？

台灣民意基金會七天前發布民調，國人對民眾黨的感情溫度只剩40.33度，創下主要政黨感情溫度的最低紀錄，過去9個月中，民眾黨已失去近300萬人的好感；美麗島電子報今天公布國政民調，顯示民眾黨的反感度比上個月暴增15.7個百分點，來到65.3%，是創黨5年以來新高。柯文哲不只識人不明，用錢不當可能是更關鍵的因素之一。  

柯文哲 民眾黨

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