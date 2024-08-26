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柯文哲買商辦 藍：總統選舉補助款都用於黨務

中央社／ 台北26日電

民眾黨主席柯文哲拿總統選舉補助款購置個人辦公室，2024總統大選國民黨獲選舉補助款新台幣1億4013萬630元，國民黨發言人楊智伃今天表示，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。

民進黨籍台北市議員林延鳳指出，民眾黨主席柯文哲在5月10日以個人名義，花4300萬元現金購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓48.76坪商辦，質疑柯文哲錢從哪裡來，應該交代清楚。

柯文哲表示，選舉補助款民眾黨是參照其他黨的慣例，民眾黨的規定是1/3歸中央黨部、2/3歸個人；他也參考其他過去總統候選人的例子，要用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

有關選舉補助款，今年總統大選，國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康的「侯康配」，獲得467萬1021票，可領1億4013萬630元。侯友宜日前曾表示，選舉的補助款都回捐給國民黨部，由中央黨部統籌規畫。

國民黨發言人楊智伃今天告訴中央社記者，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。

國民黨 柯文哲

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