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上節目遭檢舉兼差 蔡壁如：都是下班時間

中央社／ 台中26日電

台中市市政顧問蔡壁如常上政論節目，遭人檢舉質疑兼差。蔡壁如今天表示，她都是在下班時間、假日才上節目，經詢問人事室後會遵守行政規範，不會在上班時間從事公務以外事情。

民眾黨籍蔡壁如現在擔任台中市政府有給職市政顧問，常上談話性政論節目，遭檢舉質疑兼差，日前她在網路節目中要求黨內「戰狼」出戰2026年選舉，民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡回應，有給職顧問不能插手黨務。

對此，蔡壁如今天告訴媒體，她雖沒有黨職，但「黨員也可以發表想法」。對於上政論節目引發討論，她則說，都是在下班時及假日才上節目，她謹守上班時間不能從事公務以外的事情。

蔡壁如強調已向人事室請教，是否下班時間參加政論節目也需要事先報備，會謹守人事室給予的行政規範。

對此，台中市政府人事處長沈德蘭表示，蔡壁如的差勤都有依照規定。依規定公務人員下班只要不違反行政中立法，可參與政黨活動，近日蔡壁如的發言是接受媒體採訪，未涉及市政問題。她已向蔡壁如說明公務人員應遵守的規則。人事室文字補充說明，若持續固定主持網路節目，則可能涉及公務員服務法禁止事項。蔡壁如目前尚無持續主持違反規定情事。

有媒體詢問外界質疑過度高調，蔡壁如則說，她的一舉一動受到外界高度關注，若市府要她辭去有給職市政顧問，她不會戀棧，會「知所進退」。她也再次重申不會回民眾黨黨中央。

台中市 民眾黨 蔡壁如

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