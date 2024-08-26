議員指柯文哲5月以現金4300萬元購商辦 籲檢調速查

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波未平，台北市議員林延鳳今天指出，有爆料指柯在5月以現金4300萬元購入中正區濟南大樓商辦，要求其說明清楚，並籲請檢調調查。

民進黨台北市議員林延鳳今天舉行「踢爆！柯文哲回應看房爭議，滿口謊言！」記者會，她指出，針對柯文哲和妻子陳佩琪的看豪宅疑雲已討論近一週，發現柯從頭到尾根本是一派胡言、刻意說謊。

話鋒一轉，林延鳳表示，自己上週就接獲爆料，指柯文哲早於今年5月10日以本人名義，用現金新台幣4300萬元購入位於台北市中正區林森南路、濟南路口的濟南大樓商辦，位處3樓、占48.76坪，且鄰近立法院。

同時，經調閱第二類戶籍謄本比對，所有權人就是柯文哲本人，且該謄本上無「他項權利部」，顯見是在無任何貸款的情況下購入。

林延鳳指出，柯文哲信義路現宅、杭州南路老家也全無貸款，但對比柯文哲去年11月20日財產申報，夫婦兩人存款僅2464萬元，質疑就算柯文哲夫妻有免予申報的99萬9999元現金上限（100萬元以上即應申報），或者把95.4萬元基金全賣掉，都不夠買屋。

除此之外，柯文哲購屋位置，與陳佩琪7月所看過的1.2億元豪宅僅距離140公尺，三者都位於濟南路一段同側建物，和位於杭州南路一段的民眾黨中央黨部也只要450公尺，步行10分鐘內即可到達，非常符合柯文哲夫妻的「需求」。

林延鳳質疑，柯文哲夫妻手上若有那麼多現金，莫非選前「申報不實」，或是有疑似「收受不明鉅額資金」逃避贈與稅、規避政治獻金法，認為柯文哲「公開透明全破功、清廉人設都是夢」，相關資金來源令人懷疑，可能還和木可風波、智堯人頭公司、柯競總「假帳門」短差金額，或是擔任台北市長時的圖利案等都有關。

「現金買房到底錢從哪裡來？是掏空政治獻金造成短差，還是收受不明金主捐獻？」林延鳳認為有3種可能，包括「非法挪用政治獻金？」、「選舉補助款？」或「來路不明資金？」

她質疑，民眾黨相關人士8月首次澄清記者會自爆1800萬元政治獻金帳目短差，正好和柯「濟南大樓新房」4300萬元價額扣減柯文哲夫妻近2500萬元存款差額相去不遠，「太過於巧合！」

林延鳳批評，民眾黨「假帳門」這齣爛戲已上演快3週，如今才知柯文哲選後滿腦想的只有自己的財務，且柯文哲數個月來持續對其買房一事噤聲，但早在3個月前就花4300萬元買房，呼籲檢調應儘快追查，千萬別讓柯文哲這個騙子跑了。