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堅決不辭立委？黃珊珊國會辦公室開出2職缺 月薪40K起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲政治獻金假帳爭議，時任競選總幹事黃珊珊遭民眾黨中評會決議停權三年。 聯合報系資料照
柯文哲政治獻金假帳爭議，時任競選總幹事黃珊珊遭民眾黨中評會決議停權三年。 聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳爭議，中評會日前決議，時任競選總幹事黃珊珊停權三年，但仍保有不分區立委資格。值得注意的是，近日她的國會辦公室在《104人力銀行》上刊登2項職缺，薪資、工作條件引起熱議。

實際打開《104人力銀行》並選取民眾黨徵才頁面，可以看到14項工作機會中，有2項為黃珊珊國會辦公室的職缺，最新更新日期為8月15日。第一項「法案研究員」，工作內容包含協助法案與議案、專案計畫執行管理與推動、選民服務、地方活動工作等，月薪40,000元以上、周休二日。

另一項工作為「影像剪輯專員」，要負責包含議案質詢影片剪輯、後製、社群平台影片企劃製作等，月薪同樣為40,000元以上，休假則依公司規定。

《104人力銀行》上有2項黃珊珊國會辦公室的職缺。 圖擷自《104人力銀行》
《104人力銀行》上有2項黃珊珊國會辦公室的職缺。 圖擷自《104人力銀行》

對於黃珊珊未來去向，是否辭去立委？柯文哲日前受訪指出，現階段她以善後小組負責人的角色，把工作先完成，雖然沒有管錢，但身為競選總幹事還是有政治責任，待完成工作後民眾黨會再討論。如今黃珊珊「國會辦公室」又啟動徵才，讓外界認為其「不辭立委」的決心相當堅定。

柯文哲 民眾黨 職缺 黃珊珊

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