被爆花4300萬買商辦 柯文哲：選舉補助款設個人辦公室

台北市議員指民眾黨主席柯文哲5月花4300萬元，購入立法院附近商辦。柯文哲今天說，民眾黨規定選舉補助款2/3歸個人，他參考其他總統候選人例子，用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

民進黨籍台北市議員林延鳳今天舉行記者會指出，柯文哲在5月10日以個人名義，花新台幣4300萬元現金購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓48.76坪商辦，質疑柯文哲錢從哪裡來，應該交代清楚。

柯文哲上午在民眾黨中央黨部受訪時表示，選舉補助款民眾黨是參照其他黨的慣例，民眾黨的規定是1/3歸中央黨部、2/3歸個人；他也參考其他過去總統候選人的例子，要用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

媒體詢問，民眾黨立法院黨團主任陳智菡與台中市政顧問蔡壁如似乎有心結，被外界形容為「民眾黨宮鬥劇」。柯文哲說，像這個就太誇大，蔡壁如一直在黨中央有位子，幫黨在全台各地辦活動，現階段給蔡壁如最大工作就是在台中繼續發展組織，每個人就做每個人的工作，這樣不就好了。

另外，「美麗島電子報」今天公布8月國政民調顯示，民眾黨反感度比上個月暴增15.7個百分點，來到65.3%，是創黨5年以來新高。柯文哲表示，民調都是起起落落，把事情解釋清楚後就會改善。

陳智菡上午受訪時也說，政黨選舉結餘款有分兩筆，一個是政治獻金，一個是給個人的補助款，個人補助款就是給候選人支配。柯文哲過去曾多次表達，會把個人的補助款大部分都給黨務使用，其他部分也會做個人規劃，所以拿來購置辦公室，外界把兩筆混在一起，已經是混淆的狀況。

陳智菡表示，這就是柯文哲的個人辦公室，像前總統蔡英文卸任之後，或者在擔任民進黨主席期間，也有個人辦公室，是一樣的意思。