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第三方查帳又遇端木正？ 柯文哲：太好笑

聯合報／ 記者林銘翰陳熙文／台北報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，上周發函委請台北市會計師公會擔任第三方公正機構，卻遭民進黨立委林俊憲指北市會計師公會的會計審計委員會執行長就是端木正，質疑毫無公信力。柯文哲昨被媒體問到此事，仰頭笑說：「哇！不會吧！這也太好笑了吧！」

民眾黨發言人吳怡萱表示，台北市會計師公會有輪調機制，會計師端木正僅是其中一個委員會的執行長，難道立委是在質疑會計師公會的公正性？該公會理事長則強調，端木正交保候傳，即使在輪值名單內也會排除。

至於柯文哲妻子陳佩琪日前被爆出去看一點二億豪宅，柯廿四日表示，自己跟妻子都是台大醫生，工作卅幾年，要買一億元房子並不困難，根本「不用裝窮」。不過，台大婦產科醫師施景中昨在臉書表示，至今還沒看過身邊的醫師夫妻檔買得起一億元的房子。

此外，台中市政府顧問蔡壁如前天直指，「市府那一圈」不希望她回民眾黨中央黨部，同時叫陣「戰狼」出來力拚二○二六年選舉。有「戰狼小姐姐」之稱的民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，「根據我過去擔任台北市政府顧問的經驗，有給職顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動」。

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