京華城案 柯文哲有無交辦 彭振聲今說明

民眾黨主席、北市前市長柯文哲被控涉圖利京華城容積率，柯任內的前副市長彭振聲今天上午十時赴議會說明，釐清關鍵疑點。據了解，議會京華城調查小組的報告輪廓已大致完成，約彭振聲說明，主要是要釐清彭振聲角色、當時被交付什麼任務；還有彭擔任都委會主委時，怎麼去處理都委會反對委員的意見。

京華城調查小組召集人游淑慧表示，彭振聲來說明前，已先表達檢察官因有交代偵查不公開；儘管還是配合議會說明，一切還是要尊重檢調偵查不公開，無法接受記者訪問，會議全程不公開媒體。

彭振聲在京華城案有兩個角色，一是副市長、一是都委會主委，先前柯文哲均稱京華城案是由都委會共識決，彭振聲要來釐清相關爭點。

目前京華城案最大疑點還是在自創容積獎勵，有無誰交辦、柯文哲是否下指導棋？調查小組將釐清，儘管歷次都委會有非常多委員持反對意見，彭是否有接到什麼樣任務、柯當時是否有交辦？還有京華城案三次柯文哲的議員便當會，三次黃珊珊都有參加，為何只有最後一次便當會彭振聲才參加。從市府資料看，彭一開始二○二○年二月不接受陳情，後來為何協助處理的轉變過程？還有京華城案公展公文，為何不是彭振聲簽，而是柯文哲來簽？

游淑慧說，邀請彭振聲說明後，應不會再主動邀其他關鍵人來議會說明，如果柯文哲、京華城代表人想要來，議會調查小組非常樂意，待議會報告出爐，會將資料送檢調交叉比對。

至於京華城案獲得自創容積獎勵百分之廿，當初都發局、都委會都曾表達京華城案不適用都更條例。前都委曾光宗在二○二○年十二月廿四日第七七五次都委會，第一個跳出來發言表達反對；曾提出，申請單位沒有好好提出規畫構想，一直希望市府開一張無限期空白支票，讓申請單位想要多少樓地板面積自己填，心態很不對，堅決反對申請人提出的方案。

前都委宋鎮邁也提到，京華城案不能適用北市土管條例、都更條例、危老條例，另要放寬容積獎勵項目的理由，申請單位應提出更充分說明；前都委郭中端也曾提出，京華城案只是一味地爭取容積，可能對整體環境不是很好，建議申請單位再跟建築師重新討論。

內政部上周也回函北市府，指都市計畫審議應為專業且客觀公正。關於都市計畫法第二條第九款研究建議的範疇，以有助於都市計畫委員會審議的通案性事項為主，不宜就非審議案件的私人申請個案予以建議或指導，以維護都市計畫委員會公正性。

台北市長蔣萬安昨表示，京華城案進入司法調查，市府會全力配合，盼釐清事實、還原真相，毋枉毋縱。