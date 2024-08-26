星期評論／市政動盪出國度假 邱臣遠低估政治影響

新竹市長高虹安因助理費涉貪停職，副市長邱臣遠代理市長不到1個月，就與家人出國度假，全無政治敏感度，招來「風城變空城」批評；代理市長是風雨飄搖政局中穩定市政的力量，不是過渡角色，邱臣遠開局欠佳，在2026選舉上，民眾黨在新竹市長這局已先失一城。

回顧高虹安上任1年6個月，一級局處長異動頻繁，辭職離府有6人，行政處與教育處長更是二度出缺，歷任市長任內罕見。高虹安停職後，都發處長翁義芳因眼疾請辭，行政處長懸缺至今未補，人事頻繁更動不僅造成政策執行斷層，市民也擔心市政陷入混亂和停滯。

市府雖稱市政穩健前進，但兒童探索館和新竹國際展演中心建案至今停擺，新竹棒球場封場也1年多，高虹安大選時要揭發的「新竹大秘寶」尚未查到具體貪汙弊端，就連解決新竹縣市交通問題，也因縣市政策不同卡關。種種跡象來看，市府還有很大努力空間，邱臣遠代理市長角色顯得格外重要。

新竹市是民眾黨唯一的執政縣市，是黨主席柯文哲老家，也是擴張版圖的基地。如今高虹安涉案判刑；柯文哲捲入政治獻金、人頭公司等爭議，民眾黨正被對手拿放大鏡檢視，邱臣遠更應戒慎恐懼、步步為營，為民眾黨守住最後灘頭堡，以免影響小草的信任與支持，甚至衝擊2026地方選舉或2028大選。

偏偏邱臣遠在風雨飄搖的時刻選擇出國，甘成外界攻訐市府、民眾黨的利器，不僅顯示出對政治的無知，也加深市民對於市政運作的不安。