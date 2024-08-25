民眾黨沒人敢講真話？陳智菡：柯文哲通訊管道暢通 不可能有誰把持

民眾黨政治獻金風波延燒，民眾黨團主任陳智菡今天表示，最近有聲音說黨中央沒有人敢講真話，但黨主席柯文哲的通訊管道暢通，可直接聯繫給予意見，不可能有誰把持柯文哲，讓他偏聽。

陳智菡下午在臉書發文表示，政治獻金申報風波是她加入柯文哲團隊後，遇上的最大風暴，因為那不只是帳面上的錯亂，還有不該被錯置忽略的核心價值，民眾黨要向外界說明的，是為什麼給了「人謀不臧」這4個字趁虛而入的機會，「我們最大的挑戰，一直都是自己」。

陳智菡指出，這陣子很多聲音說黨中央沒有人敢講真話，說中央被把持，這些說法其實忽略一個基礎事實，「就是主席的通訊管道是超級暢通的」，無論黨內幹部、黨外友人、甚至部分支持者，都可以直接聯繫到柯文哲給予意見，「不可能有誰把持柯文哲，使他偏聽」。

陳智菡說，黨內決策圈是否應擴大，答案當然是肯定的，才能使討論與執行更有效率，以集結眾人智慧、凝聚向心力，才能促成更多人願意齊心協力，攜手共渡危機。

另外，台中市府顧問、前民眾黨立委蔡壁如近期新開節目，坦言「市府那一圈不希望我留在台北」；她也說，黨中央那些話題人物，「我覺得既然是『戰狼』，那就要出來戰、出來選」，2026年應該為黨爭戰。

陳智菡接受中央社記者訪問時表示，蔡壁如最近開節目評論黨內事務，提供選戰策略建議，但市府有給職顧問為高階公務員，而公務人員行政中立法有清楚規範，公務員不得兼職或涉入政黨活動，這也是蔡壁如無法參加民眾黨高層黨務工作的原因。

陳智菡說，蔡壁如把公務員應遵守的中立原則，曲解為「有人不想我回黨中央」，是因果錯置。

至於是否會投入選舉，陳智菡說，她加入民眾黨後，柯文哲交付給她的任何任務，她都全力以赴，過去是如此、未來也是如此。