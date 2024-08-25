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醫生買億元豪宅不難？ 蘇一峰：從醫想發大財只有3條路

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，近日傳出曾去看1.2億元的豪宅，遭外界質疑資金來源。柯文哲回應，他和陳佩琪都是台大畢業的醫生、工作30幾年，買億元的房子不是困難事，也不用裝窮。對此，胸腔內科醫師蘇一峰也分析自己的觀點，認為就算兩人都是醫生，不貸款買億元房也是相當困難。

蘇一峰昨（24日）在臉書發文指出，現在這一代的大科醫師（內科、外科、婦產科、兒科、急診等）在醫院工作，如果不靠長輩幫忙，就算工作一輩子也不可能能買得起破億的房子，「就算是兩個醫師加起來，也非常困難」。

蘇一峰表示，原本在醫院上班「當救人的醫師」除非走別條路，像是從政經商，或者當側翼網購帶貨賺錢，不然根本不可能發大財，「健保點值時代已經不一樣了，健保讓救人的大科醫師跑光光」。

蘇一峰也分析，柯文哲在台大當加護病房主任，沒有開刀的收入，預估月薪大概20萬頂多，陳佩琪在市立醫院當小兒科主任，25萬差不多，扣掉應繳稅，如果兩人不吃、不喝、不用養小孩，就算沒有長輩出錢，沒有賣房子，也要25年以上才能不貸款買1.2億的房子。

另外，台大婦產科醫師施景中也說，柯文哲過去曾言「當醫生沒那麼好賺」，因此柯P選台北市長時，大家才會搶著捐錢給他，光台大醫院醫師就不知道捐了多少錢，如今弊案爆發後，柯又強調「不用裝窮」，似乎有些矛盾。

施景中說，柯文哲認為他和妻子陳佩琪是工作30多年的醫師，買個億元房不會很難，但施景中在台大醫院認識很多醫師夫妻檔，也是工作一輩子了，但還沒看過誰有辦法買1億元的房子。

台大醫院 施景中 柯文哲 蘇一峰 醫師 陳佩琪

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