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柯文哲稱醫師夫妻買1億豪宅非難事？台大醫：工作一輩子 未見誰能辦到

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。聯合報系記者曾學仁／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。聯合報系記者曾學仁／攝影

民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪又被爆出去看1.2億豪宅，引發關注。雖然柯文哲24日表示，自己跟妻子都是台大醫生，工作30幾年，要買1億房子並不困難，根本「不用裝窮」，不過台大婦產科醫師施景中透露，至今還沒看過身邊的醫師夫妻檔買得起1億的房子。

外傳民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪看價值1.2億豪宅，柯文哲24日分析，目前他的住所若出售，應該可賣6000多萬，若再把杭州南路舊公寓跟新竹農地湊一湊，錢應該就足夠。然而柯文哲也說，把一生積蓄換來當屋奴划不來，寧可手頭上有些現金比較好用，所以他不同意買房。

施景中針對此事在臉書發文表示，過去柯文哲曾透露「當醫生其實沒有那麼好賺」，加上當初他選台北市長時，院內許多醫師搶著捐錢給他，「光我們台大醫院醫師就不知道捐了多少錢」。如今弊案爆發後，柯文哲卻改口「我們不用裝窮」、「本就買得起1億的房子」。

施景中回憶，當年柯文哲曾說過「強者不屑說謊」，如今風波接二連三發生，讓施景中納悶「到底他（柯文哲）不是強者，還是這句話本就是謊言？」施景中吐槽，柯文哲對外表示自己和太太都是台大的醫師，且還說「工作個30年要買個100,000,000的房子不會很難」，但其實「他太太不是（台大醫師）」。施景中直言，自己認識不少在台大醫院上班的醫師夫妻檔，「工作一輩子，我還沒看到誰有辦法買一億的房子」。

台大 婦產科 施景中 柯文哲 民眾黨 豪宅 陳佩琪

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