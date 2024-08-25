民眾黨小草出走…徐瑞希退黨 槓黃珊珊

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金帳目不明風波，引發「小草出走潮」。曾被提名為民眾黨不分區立委第十七名的黨員徐瑞希，昨天在臉書發出退黨聲明，並點名民眾黨立委黃珊珊代理財團仲介法務，助長財團剝削移工，以及主導提案立法，並擠下其他優先法案。黃珊珊表示，徐瑞希說法並非事實，黨團提案也沒有擠下其他優先法案，切勿斷章取義，混淆視聽。

徐瑞希退黨聲明指出，為顧及黨內團結，她一再隱忍，直到最近，她進一步發現，黃珊珊竟主導提案立法，並擠下其他優先法案，超速送進立法院。她與民眾黨或黃珊珊，已非僅理念之不同，而是嚴重衝擊到十多年來，她所從事為移民工爭取權益的基本立場。

徐瑞希指出，她知道民眾黨正深陷選舉帳務爭議，柯文哲也給黃其他的機會，但幾經思考，她仍決定退出民眾黨，並以行動自清外界的妄測，以為她之前的發文，是為爭取遞補立委而為。

徐瑞希強調，她一向期待第三勢力能有突破發展，並且長期致力媒體改革，爭取第四權的獨立自主空間，只可惜苦無機會推動，甚感遺憾。

面對指控，黃珊珊透過聲明表示，助長財團剝削移工以及主導提案擠下其他優先法案並非事實，且對徐瑞希將法案內容的誤解，以及對她的不實指控，甚感遺憾。首先，過去擔任律師時，曾經接受仲介公司委任成為訴訟代理人，業經法院依相關事實判決無罪定讞。

黃珊珊說，徐瑞希所稱「主導提案立法」所指應是融資公司專法，其立法目的，是為了遏止融資公司所導致的亂象，在法案中明確規定融資公司的成立條件、負責人資格、業務員資格；也明確規定融資公司核貸、放貸的條件、手續費或違約金的計算方式；同時，也對後續債務催收的方式與手段有明確規定，並且對違規者也訂有罰則，同樣可供社會檢驗。

黃珊珊表示，民眾黨版本的融資公司專法是在今年七月十二日、本屆第一會期最後一次院會一讀，在此之前民眾黨團財政委員會優先法案包括財劃法、預算法等均已提出一讀，因此沒有所謂「擠下其他優先法案」。