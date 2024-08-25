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柯文哲：「抖內」未進私人口袋 本周說明

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴。圖／聯合報系資料照

民眾黨政治獻金假帳爭議延燒，近日傳出民眾黨副秘書長許甫曾在內部會議提議，將民眾黨經營的YouTube節目「民眾之聲」所收到的「抖內」，轉入木可公司。民眾黨主席柯文哲昨天表示，錢都在，沒有流入私人口袋，木可的問題會到時候在記者會一次交代清楚。柯文哲強調，這不是單一錯誤，他作為主帥要負最大責任，這周會找時間完整說明，不會躲避。

面對政治獻金假帳疑雲，柯文哲說，這算是乳酪理論，不是單一個人的錯，從記帳錯誤到沒有雙重確認到後來危機處理，民眾黨甚至沒有財務監督委員會，早上出門前還在整理一遍，沒有證據錢跑到私人口袋。

柯文哲強調，目前帳整理約八成，預計這周找時間開記者會，說明整件事情來龍去脈，把大家的質疑說明清楚，整件事他作為主帥當然要負最大責任，他不會躲避。

針對新竹爭議農地至今尚未賣出。柯文哲昨天表示，新竹農地一定會處理，說話算話，不會像賴皮寮拖著。該塊地因為沒有分割，只要有人出價，必須要獲得所有其他地主的同意，如果其他地主願意出這個價格的話，擁有優先承購權，這就變得比較複雜。

民進黨立委王世堅稱柯文哲若被關，要帶便當去探望，柯文哲反嗆，這就是典型耍嘴皮子講風涼話，要賭就賭大的，「我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球」。

王世堅則說，柯文哲應該搞清楚問題的焦點是什麼，過去說居住正義，現在變成豪宅上億，柯文哲如果要賭就賭做得到的，賭高空彈跳敢嗎？

柯文哲前天指出，京華城案公展之後，他「完全沒有牽涉」。台北市議會京華城案專案小組召集人、市議員游淑慧駁斥，公展後，有二場會議加碼指示「盡速辦理」並親自裁示，柯選擇性失憶，說謊成自然。

新竹 柯文哲 民眾黨

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