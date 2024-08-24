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郝龍斌轟柯文哲「失敗政治人物」

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰林縉明楊正海／台北報導
台北市前市長郝龍斌。記者蔡晉宇／攝影
台北市前市長郝龍斌。記者蔡晉宇／攝影

民眾黨主席柯文哲陷入政治現金假帳風波，台北市前市長郝龍斌昨天重砲批評，柯文哲是失敗的政治人物，更已經是民眾黨負債，不是資產。中廣前董事長趙少康也說，柯文哲領導風格要檢討，不能都在檢討別人，最要檢討的是柯文哲自己，民眾黨成也柯文哲，敗也柯文哲。

郝龍斌表示，該案引發藍白是否繼續合作討論，他現在不在黨中央，對國民黨相關決策沒意見，但他覺得藍白一定要合作，而民眾黨的朋友若還把柯文哲當唯一的對象、民眾黨還是一人政黨，將來藍白合作很困難，民眾黨也可能泡沫化。至於柯文哲批評他「啥都不知道，可以去死」，他一點也不在意，因為柯文哲是失敗的政治人物。

柯文哲除政治獻金爭議，也身陷京華城、北士科等案。郝龍斌表示，京華城是自拆，柯文哲適用「都市更新條例」就違法了，透過檢調、都委會、市府的約談結果，可以知道當初誰決定、誰負責，容積是公共財，也就是市民的財產，作為台北市長、台北市的公務員都須維護市民權利、維護市民公共財，柯文哲將市民公共財圖利企業，就要負責。

北市議會京華城專案小成員、議員許淑華再質疑，為何京華城僅二次會議就拿到百分之卅、可以灌到滿，在業界都稱不可能，是否有價格低等問題，檢察官也應該調查。

柯文哲台北市長任內的北士科地上權案爭議，最後拍板Ｔ十七、Ｔ十八免投資計畫書，遭質疑是柯自己簽的公文，而且沒都審委員，也沒有公正第三方背書，就是一個市長室的會議就決定。北市府前秘書長陳志銘說，柯前市長在會議中僅裁示大方向，分為三案分標。

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