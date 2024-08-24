柯文哲農地仍未賣 再爆「抖內」爭議

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風暴之際，網紅四叉貓（劉宇）昨再質疑去年大選期間，柯被爆出在新竹市持分農地違規做停車場收租時曾稱要出售農地，但至今卻未賣出。民眾黨回應，柯所持產權確定將賣出，但目前仍在尋覓合適買家。新竹市代理市長邱臣遠昨表示，產發處即將行文給土地所有權人，要求維護管理該農地。

柯文哲位於新竹市持分的農地在總統大選期間被爆非農地農用後，柯雖派人在期限內移除停車場，改種芭樂樹苗恢復農用，還曾透露可能出售，但疑似半年來無人管理，農地雜草叢生。劉宇質疑柯文哲選前稱會賣掉持分地，但迄今還未處理，「不知道柯文哲還有說什麼事情有成真」。

民眾黨發言人戴于文表示，目前土地產權上主席柯文哲持有的產權確定將會賣出，目前仍在尋覓合適買家，土地上買賣細節都尚在規畫中。民眾黨新竹黨部主委李國璋則回嗆劉宇，「管人家的家務事管那麼多嗎」。

邱臣遠表示，農地雜草問題將由新竹市政府產發處行文給土地所有權人，要求維護管理，呼籲大家共同維護環境整潔，避免病蟲孳生。竹市府產發處指出，該地號土地先前經通知限期改善，所有人改善後，市府依規辦理勘查確認，包含移除非農業經營設施、場地檢測、實際種植農作物勘查等，今年五月備查，現在回歸一般農地管理。

此外，有媒體報導民眾黨「民眾之聲」官方頻道的抖內（donate）進了木可公司，再將經費給民眾黨文宣部使用。柯文哲前幕僚吳靜怡昨表示，民眾之聲到今年八月一共累積一八九萬元，這些錢去哪，應該要給「小草」交代。

民眾黨副秘書長許甫表示，這筆抖內金額跟律師討論後，因主管機關並未有明確函示，擔心有觸法疑慮，因此打住，後續如何處理內部正在研議，同時也會請示主管機關釋疑。